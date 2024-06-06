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Московский листок

Товарооборот РФ с ЕС за десять лет санкционного режима сократился в четыре раза

Опубликовано 06.06.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Товарооборот РФ с ЕС за десять лет санкционного режима сократился в четыре раза

Товарооборот России с Евросоюзом в первом квартале этого года составил 17,8 миллиарда евро против 71,9 миллиарда евро за аналогичный период в 2014 году.

Лидерами снижения в относительном выражении стали самые небольшие государства: Мальта (в 74 раза по сравнению с первым кварталом 2014 года) и Люксембург (в 45 раз). Двузначное снижение за десять лет также показали ближайшие соседи России по блоку — Финляндия (в 11 раз) и Швеция (в десять раз).

Вероятно, это снижение товарооборота способствовало вступлению последних двух стран в НАТО - терять-то уже нечего...

Крупнейшим партнером России среди европейских стран, как и десять лет назад, стала Германия — в первом квартале объем взаимной торговли с этой страной составил 2,3 миллиарда евро, хотя товарооборот с ней упал в 8 раз. Как говорится, оцените уровень потерь...

 А.Б.



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