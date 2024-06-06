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Московский листок

Оппозиция подготовила переворот в образовании

Опубликовано 06.06.2024 в разделе комментариев 1

закон дума депутаты
Оппозиция подготовила переворот в образовании

Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.

"Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов", — написано в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона.

Но что-то мне подсказывает, что "Единая Россия" в очередной раз покажет, кто в Думе хозяин, чем все и закончится.

Но есть и содержательное "но".

Система ЕГЭ уже нанесла непоправимый ущерб системе образования в нашей стране, бывшей одной из лучших, а ставшей... ну где-то в серединке стран третьего мира. И восстановить старую систему вот так влегкую, одним законодательным решением навряд ли возможно.

Это надо опять нового Луначарского сажать на народное образование, причем лет на много. Выделять колоссальные средства. И следить за их расходованием.

Если б все было так просто, то во многих странах уже давно приняли бы "хорошие" законы и жили бы с хорошим образованием... Но одних законов для нормальной жизни явно не достаточно.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:
Снусмумрик написал 06.06.2024 11:27
Хорош уже людям мозги пудрить. "Лучшая система образования". Когда она была лучшей? В 50-60-е годы, но никак не в 80-е. И судьба самого СССР служит тому ярчайшим подтверждением.
Хватит ныть и пиариться. Не нравится министр образования Кравцов? Тогда зачем вы его утверждали? Путину, значит, Кравцов нравится, а этому мудачью не нравится? Умнее Владимира Владимировича, что ли?
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