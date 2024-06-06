Оппозиция подготовила переворот в образовании

Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.

"Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов", — написано в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона.

Но что-то мне подсказывает, что "Единая Россия" в очередной раз покажет, кто в Думе хозяин, чем все и закончится.

Но есть и содержательное "но".

Система ЕГЭ уже нанесла непоправимый ущерб системе образования в нашей стране, бывшей одной из лучших, а ставшей... ну где-то в серединке стран третьего мира. И восстановить старую систему вот так влегкую, одним законодательным решением навряд ли возможно.

Это надо опять нового Луначарского сажать на народное образование, причем лет на много. Выделять колоссальные средства. И следить за их расходованием.

Если б все было так просто, то во многих странах уже давно приняли бы "хорошие" законы и жили бы с хорошим образованием... Но одних законов для нормальной жизни явно не достаточно.

А.Б.