Женщина не смогла проникнуть к Путину

Неизвестная женщина пыталась проникнуть в резиденцию президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

Сообщается: «Рано утром 5 июня рядом с резиденцией президента России Владимира Путина в Ново-Огарево наряд полиции встретил 36-летнюю женщину, которая хотела встретиться с главой государства».

Запрещенных предметов у женщины не было. Интересно, каких? Украинских флагов, папирос с гашишем, пулеметов КПВТ?

Президент в это время уже находился на Питерском международном экономическом форуме. То есть, очевидно, заранее не договаривались...

Но я не про женщину, думаю, много таких, каждый встречал.

Я про Путина.

Получается, никак не может он случайно встретить женщину. Какую-нибудь вообще. Просто так. На пляже, в кафе, в театре. Везде вокруг только охрана, даже в сортире. То есть, конечно, на горшок его за ручку не водят, но перед посещением известного места сначала охрана все там тщательно проверит, а потом уже можно. Так что даже там никаких неожиданных встреч.

Конечно, если вдругн президент пожелает случайную женщину, то немедленно это ему будет предоставлено - случайней некуда, и не ниже майора госбезопасности по званию.

Я именно о реально случайных встречах. С людьми, любыми, разными.

Однажды застал такую "случайную" прогулку Путина в парке, в Севастополе.

Сначала три вертолета сели на охраняемую площадку в Нахимовском училище, потом три одинаковых катера пересекли бухту и началась "случайная встреча". Естественно. меня в том парке и болизко не было, все "случайные" отдыхающие были коротко пострижены, одеты белые тенниски и аккуратные брючки с переговорными устройствами на поясе. Встретился. Об этом писали.

Я не в претензии к охране первого лица, как хотят, так и охраняют. Но подобный режим "все выключено" неизбежно накладывает отпечаток и на личность, и на восприятие ей действительности.

Гарун аль Рашид и Генрих Первый Французский это понимали, и специально переодевались, чтобы бродить по столице анонимно, смотреть на людей в натуральной среде их обитания.

Путин живет в искусственно созданном для него окружениии уже четверть века.

И, кстати, далеко не один Путин.

Я старый и еще помню времена, когда встречал на улицах Москвы начальника ГУВД генерала Мырикова, идущего по улице Горького без охраны, одного. Часто ли теперь полицейские генералы ходят по вверенному им городу без охраны?

Председатель Моссовета Гончар ездил по городу на своем "Вольво" сам за рулем. Поначалу сам ездил за рулем скромного "двухсотого" мерседеса и председатель Госдумы Селезнев, но потом его окружили охраной - не подступишься...

Они вообще охраняют или конвоируют? Чтоб никаких случайных контактов...

А.Б.