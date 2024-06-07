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Московский листок

Принцесса Уэльская никогда не будет прежней

Опубликовано 07.06.2024 в разделе комментариев 0

король британия
Принцесса Уэльская никогда не будет прежней

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к исполнению своих прежних королевских обязанностей, пишет Page Six со ссылкой на источник.

Круг рабочих дел монаршей особы значительно сократился, однако сама супруга наследника британского престола принца Уильяма надеется, что все станет как раньше.

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что исход, при котором принцесса возьмет на себя ровно такое же количество работы, как прежде, невозможен.

Ранее принцесса Уэльская появилась на публике во время прогулки с родителями и членами семьи. Жена принца Уильяма выглядела сильно похудевшей. Издание People писало, что Миддлтон хорошо переносит курс химиотерапии, хотя и начала терять волосы и зубы из-за побочных эффектов лечения.

В общем, у истории про британскую Золушку оказался очень грустный конец...

 А.Б.



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