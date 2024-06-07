Через несколько часов после получения разрешения от госсекретаря США Энтони Блинкена на удары по территории России Вооруженные силы Украины атаковали жилые кварталы Белгорода американскими снарядами, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», — сказала она.

По словам Захаровой, американское оружие было применено исключительно для атаки по гражданским объектам.

Тут следует напомнить, что Блинкен уверенно заявил, что гражданского населения в Белгороде не осталось. То есть в России тайно провели отселение полумиллионной городской агломерации - и теперь держат население Белгорода в каком-то тайном месте.

Официально население Белгородской области в этом году уменьшилось на 1 224 человека, в первую очередь из-за эвакуационных мероприятий. Это несопоставимо с населением даже городского округа Белгород в 320 тысяч человек. То есть американским и европейским оружием ВСУ наносят удары по скоплению мирного населения с согласия США и стран ЕС.

А.Б.