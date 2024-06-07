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Московский листок

Американское оружие начало убивать мирных жителей РФ

Опубликовано 07.06.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Американское оружие начало убивать мирных жителей РФ

Через несколько часов после получения разрешения от госсекретаря США Энтони Блинкена на удары по территории России Вооруженные силы Украины атаковали жилые кварталы Белгорода американскими снарядами, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», — сказала она.

По словам Захаровой, американское оружие было применено исключительно для атаки по гражданским объектам.

Тут следует напомнить, что Блинкен уверенно заявил, что гражданского населения в Белгороде не осталось. То есть в России тайно провели отселение полумиллионной городской агломерации - и теперь держат население Белгорода в каком-то тайном месте.

Официально население Белгородской области в этом году уменьшилось на 1 224 человека, в первую очередь из-за эвакуационных мероприятий. Это несопоставимо с населением даже городского округа Белгород в 320 тысяч человек. То есть американским и европейским оружием ВСУ наносят удары по скоплению мирного населения с согласия США и стран ЕС.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Наши бомбы хороши нештатным и сходами, конечно , его люди важнее
Неолап написал 07.06.2024 12:43
Ну как всегда и везде по ТВ нам сообщили о принятых своевременно мерах чиновниками. И их как всегда геройских решениях. Вначале объявили чиновники о эвакуации детей порядка 10 000 после нападения русского РДК ВСУ. Начали эвакуацию и сразу этим вызвали панику населения. И 800 легковых машин гражданского населения с семьями рванули прочь из города. Ага. Но чиновники вдруг опомнились. А почему они это вдруг опомнились. А за шкуру их начали трясти уже кремлины требующие стабилизации обстановки и устранения паники. Но и тут дурачки чиновники перемтараоись от усердия перед высокими начальниками. Они. Эти дурачки закрыли доступ на вокзалы и автостанции и стали назад в город заворачивать испугаашихся людей. Но и этого этим усердным дурачкам показалось мало. Они! Позакрывали торговые центры и магазины не понятно даже зачем. Еды стало негде купить. И тем самым не только посеяли еще более панику среди населения а и убедили Все население о неизбежности падения города и скором захвате города врагами. Военные такие добавили паники ращместив вооружение среди гражданских объектов и домов.Таким образом дурачки дескредитировали не только власть кремлиннов , но и показпли не защищенность города войсками.
Короче. Атас . Полный. Не говоря уже о обосранных бетонных укрытиях в виде туалетов по городу. В связи с ращушенными объектами советских бомбоубежищ и полном разрушении и отсутствии навыков как при советах гражданской обороне.
Пиздецхуяк куку?
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