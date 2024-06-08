Путин разрешил пенсионерам работать с февраля

Президент Путин с трибуны ПМЭФ объявил о возобновлении отменённой в 2016 году индексации пенсий работающим пенсионерам. А что, так можно было?

Почему такое очевидное решение проблемы кадрового дефицита за счет работоспособных пенсионеров принято так поздно? И почему только с 1 февраля 2025 года?

За все эти годы внятного объяснения этой сегрегации работающих пенсионеров так и не дали. Просто было нельзя, а теперь можно.

Хотя вообще обидно, в конце концов, как-будто ты в чем-то виноват и тебя наказывают за то, что работаешь! А того, кто не работает, как бы стимулируют сидеть дома на "пятой точке" ровно.

Хотя не работать тоже просто нет никакой возможности - биография моя известна, можно глянуть в Википедии, и вот за всю трудовую жизнь я наработал на пенсию в 17 тысяч рублей. Ясно, что мне ее даже на лекарства, которые пью регулярно, не хватит. А на бесплатных лекарствах из поликлиники я долго не протяну. То есть и выбора у меня нет, по существу. Как, уверен, и у множества других пенсионеров: работаешь - живешь, закончил работать - в ящик.

И вот спустя многие годы государство решило - ладно, живите...

Так еще Путин поручил внесение соответствующего законопроекта фракции "Единая Россия", тогда как на восстановлении индексации пенсий многие годы настаивает парламентская оппозиция, а вот партия власти вслед за Минфином эти инициативы много лет держала под сукном. Это все равно, что в послевоенной Германии решение реабилитации евреев поручили бы НСДАП - сначала "окончательное решение еврейского вопроса", а потом реабилитация уцелевших.

Скажете, я утрирую? Перебираю? Ну если только самую малость...

Кстати, есть еще региональные надбавки к пенсии, в Москве весьма существенные. И тоже - только неработающим пенсионерам. А тем, кто и на пенсии продолжает работать на благо того же города - не положено!

Президент должен лично дать указание Собянину и каждому из губернаторов персонально? Или сами догадаются? Партия "Единая Россия" подскажет? И что делать с теми, кто не доживет до светлого февраля будущего года?