Путин разрешил думать о третьей столице

Выступая на ПМЭФ, Путин ответил на вопрос об идее третьей столицы в России. По его словам, думать об этом можно, но если делать — то не административными методами, а создавая привлекательные условия для развития.

Это как? Не строить столицу в новом месте, а подождать, пока она сама как-нибудь образуется, благодаря привлекательным условиям? Приезжаем, а там бац! - столица!

Поначалу вопрос вроде шел про Сибирь и прочие дальние территории, а там с привлекательными условиями как-то все не очень получается.

Зато на черноморском побережье как раз все условия! И даже население растет без посторонней помощи. На Кубани за последние десять лет население выросло на 400 с лишним тысяч. В Севастополе за тот же период население выросло на 50 тысяч. Вот и думай, где третью столицу делать, в Севастополе, третьем в стране городе-субъекте Федерации, или в Сочах - тоже ничего себе, тоже за десятилетие выросло на 50 тысяч...

А вообще в Риме перед падением было аж целых 7 столиц.

А.Б.