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Московский листок

"Газпром" уже не такое национальное достояние

Опубликовано 08.06.2024 в разделе комментариев 1

"Газпром" уже не такое национальное достояние

«Газпрому» в течение по крайне мере десяти лет вряд ли удастся восстановить продажи газа, утраченные после 2022 года, утверждает британская Financial Times со ссылкой на отчет, подготовленный для руководства российской энергетической группы в конце 2023 года.

Согласно прогнозам, к 2035 году экспорт газа компании в Европу составит в среднем 50-75 млрд куб. м в год, это лишь треть от уровня до 2022 года, т.е. до начала СВО и массового отказа стран Европы от закупок российского трубопроводного газа.

С точки зрения глобальной конкуренции Запад выиграл вчистую. Правда, не весь - ради такой победы промышленностью Европы пришлось отчасти пожертвовать, зато у американской промышленности явный подъем и у ВПК заказов на сто лет вперед.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Beiho написал 08.06.2024 12:34
Газпрому главное было лишить газа жидохохлов.
И это уже происходит на наших глазах.
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