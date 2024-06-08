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Московский листок

В Крыму продолжают лишать собственности

Опубликовано 08.06.2024 в разделе комментариев 3

украина крым
В Крыму продолжают лишать собственности

В Госсовет Крыма поступил проект постановления о национализации имущества, принадлежащего 110 физическим и юридическим лицам, которые поддерживают власти Украины или «спонсируют ВСУ», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Вот не знаю, является ли решение регионального парламента основанием для лишения собственности, даже если это очень нехороший человек. У нас, бывает, люди сидят за убийство, но собственность остается за ними.

Конституция РФ в Статье 35 прямо указывает: "Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда".

Суда, а не парламента. Обязан ли суд исполнять решение парламента? Судя по всему, нет - у нас в Конституции предусмотрено разделение властей, и суд от парламента не зависит.

К тому же статья 135 Конституции РФ гласит: "Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом".

А каким федеральным законом предусмотрено изъятие собственности иностранных граждан заочным судом на том основании, что они "поддерживают Украину", особенно если они и есть граждане Украины? Допустим, спикер ВС Крыма сказал, что один из владельцев крымской недвижимости сейчас служит в ВСУ. А он, будучи гражданином Украины, имеет ли возможность не служить, когда объявлена мобилизация, и призывной контингент буквально отлавливают на улицах? Возможно, он бы даже предпочел не сидеть в окопе, а спокойно защищать свои интересы в крымском суде, но не имеет такой возможности...

Понятно, что я защищаю не интересы врагов России, а права граждан на владение собственностью в России. Мы же должны чем-то отличаться от Европы, где грабят внаглую...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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раб Божий Сорин И.Л.- меня интересует только девственность, не лишайте
меня девственности, а собственность купим - написал 08.06.2024 13:10
Когда Сталин обратился к народу в первые дни фашисткой агрессии в 1941 году со словами "Братья и сестры!", это была манипуляция, мобилизационный прием, чтобы как можно быстрей поставить под ружье и отправить на верную гибель десятки тысяч мужчин, "братьев". Воззвание к братским чувствам, конечно, это ставка на патриотизм и идеологический фанатизм, но еще в большей мере на фатальную зависимость граждан от произвола государства, построенного на насилии сверху до низу. Республики-сестры (женский вариант братства) до сих пор стоят на ВДНХ золотым скульптурным хороводом, как невольницы вокруг фонтана, изображая общее счастье. Так заключенные бродят по кругу на прогулке под небом в клеточку. Советский идеал сковать всех одной цепью. Наблюдается небывалый всплеск самодеятельности, песен про славянское, офицерское, воинское братство. Как правило, это вариации на темы народных песен времен военных походов вроде "Любо, братцы, любо!", плач по пока живым мертвецам, которым черный ворон, конечно, выклюет очи на поле боя на горе старушке-матери. Созвучно тюремному фольклору. "И покрылся берег, и покрылся Терек сотнями порубанных, пострелянных людей" из той же песни казацкого братства, но ее могли петь и "вагнеровцы" после мясных штурмов. Братство на пропагандистских каналах звучит как рекламный слоган, архаический клич к самой войне, к бойне.
Про братство регулярно рассуждают серьезные эксперты, как будто сомневаются, что его стоит отменить. А давайте еще поговорим про это! Так психоаналитик навязывает проблему клиенту, который был готов ее забыть как разоблаченную иллюзию и, честно говоря, уже не может про нее слышать. А как бандеровца от брата отличить, не сказал, потому что ни в какое братство не верит. "Братство", "любовь", "дружба", "справедливость" в устах политиков слова-агитки, дурилки картонные. Братство слово-архаизм, его актуальность означает, что мы заговорили на языке архаики. Оно давно стало важным элементом криминальной и военной эстетики, отношений, построенных на насилии. На деле это способ принудительного или вынужденного включения в агрессивные сообщества.
Можем ли мы позволить себе абстрактный гуманизм, призывы к братству, напоминание о нем, когда зло так осязаемо и конкретно? Можно ли продолжать использовать формулу отношений, которая воспринимается как оскорбительная и подлая украинцами? "Брат" в контексте войны понятие подлое, почти ругательное, хотя были времена, когда оно использовалось как синоним понятия "человек".
Глубина различий и ненависти между братьями была не раз отражена в русской культуре на языке философских притч. Те же "Братья Карамазовы" Достоевского. А до него Гоголь в "Тарасе Бульбе" сгубил родных братьев, одного руками отца за отступничество, другого на плахе врага, не доведя до греха братоубийства. Сыновья, братья остались доказательством силы отца. Кому она перейдет? По Гоголю, уже никому.
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Re:головне
Feert написал 08.06.2024 12:31
И это правильно!
Давно пора уже было начать лишать собственности жидобандер и майданутых на всю голову хохлопитековв в российском Крыму.
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(без названия)
миипр написал 08.06.2024 12:26
ПУТИН ОЩУТИЛ ПРИБЛИЖЕНИЕ СВОЕГО КОНЦА
Украина нанесла удары по комплексу Воронеж-М и резиденции Путина, которые находятся на большом удаление от границы с Украиной &#8212; около 2000 километров. Кроме того, теперь Украина бьет по территории России западным оружием. Практика показывает, что военное давление на Россию идет по расширительному принципу. Когда было принято решение о том, что Украина в принципе теперь будет бить по России, то вопрос когда ракеты полетят вглубь страны дело времени. Никто не помешает Украине ликвидировать Путина, если такая возможность представится. Все будут ЗА внутри России и за ее пределами. Если до этого Путин уже утратил единоличный контроль над Россией, так как Украина хоронит ее НПЗ, то сейчас Путин понял, что может быть ликвидирован на территории самой России. Раз даже медленные БПЛА залетают на расстояние 2000 километров, то западные ракеты долетят до Путина совершено спокойно.
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