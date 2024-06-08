В Крыму продолжают лишать собственности

В Госсовет Крыма поступил проект постановления о национализации имущества, принадлежащего 110 физическим и юридическим лицам, которые поддерживают власти Украины или «спонсируют ВСУ», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Вот не знаю, является ли решение регионального парламента основанием для лишения собственности, даже если это очень нехороший человек. У нас, бывает, люди сидят за убийство, но собственность остается за ними.

Конституция РФ в Статье 35 прямо указывает: "Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда".

Суда, а не парламента. Обязан ли суд исполнять решение парламента? Судя по всему, нет - у нас в Конституции предусмотрено разделение властей, и суд от парламента не зависит.

К тому же статья 135 Конституции РФ гласит: "Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом".

А каким федеральным законом предусмотрено изъятие собственности иностранных граждан заочным судом на том основании, что они "поддерживают Украину", особенно если они и есть граждане Украины? Допустим, спикер ВС Крыма сказал, что один из владельцев крымской недвижимости сейчас служит в ВСУ. А он, будучи гражданином Украины, имеет ли возможность не служить, когда объявлена мобилизация, и призывной контингент буквально отлавливают на улицах? Возможно, он бы даже предпочел не сидеть в окопе, а спокойно защищать свои интересы в крымском суде, но не имеет такой возможности...

Понятно, что я защищаю не интересы врагов России, а права граждан на владение собственностью в России. Мы же должны чем-то отличаться от Европы, где грабят внаглую...

А.Б.