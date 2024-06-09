Белорусский вокзал переехал в Лианозово

Вечером 8 июня начались сбои в работе Telegram, это была внутренняя техническая проблема мессенджера. Приложение не работало больше часа не только в России, но и в США и других странах Европы.
Сбой в Telegram, возможно, был из-за внутренней проблемы мессенджера
Есть мнение, что на работу Telegram могли повлиять и тесты будущих нововведений и обновлений, никаких сторонних вмешательств не было.
И это больше похоже на правду - как только "хозяева Рунета" начинают какие-то манипуляции на шлюзах, происходят масштабные сбои во всей системе.
У нас всегда, как только вмешается государство, сразу становится хорошо...
Сегодня утром включаю навигатор, выехать с парковки у Белорусского вокзала, там муторно - а меня раз! и перебрасывает в Лианозово!
Ну тут понятно - соберутся украинские диверсанты и террористы на Кремль от Белорусского вокзала, а из - бац! и в Лианозово.
Надо Яндекс-навигатор переименовать в Сусанин-инфо, тогда тоже была похожая история, тоже на Москву собирались.
А.Б.
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