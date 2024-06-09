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Московский листок

Белорусский вокзал переехал в Лианозово

Опубликовано 09.06.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Белорусский вокзал переехал в Лианозово

Вечером 8 июня начались сбои в работе Telegram, это была внутренняя техническая проблема мессенджера. Приложение не работало больше часа не только в России, но и в США и других странах Европы.

Сбой в Telegram, возможно, был из-за внутренней проблемы мессенджера

Есть мнение, что на работу Telegram могли повлиять и тесты будущих нововведений и обновлений, никаких сторонних вмешательств не было.

И это больше похоже на правду - как только "хозяева Рунета" начинают какие-то манипуляции на шлюзах, происходят масштабные сбои во всей системе.

У нас всегда, как только вмешается государство, сразу становится хорошо...

Сегодня утром включаю навигатор, выехать с парковки у Белорусского вокзала, там муторно - а меня раз! и перебрасывает в Лианозово!

Ну тут понятно - соберутся украинские диверсанты и террористы на Кремль от Белорусского вокзала, а из - бац! и в Лианозово.

Надо Яндекс-навигатор переименовать в Сусанин-инфо, тогда тоже была похожая история, тоже на Москву собирались.

 А.Б.



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