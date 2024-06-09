Сталин и самозанятость

Экономика России показывает крайне хорошие темпы роста, но пока остается простой в рамках нынешней модели, что несет в себе потенциальные риски, рассказал глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что за последние 10 лет экономика России росла темпами 1,3 процентных пункта в год.

«Люди становятся более состоятельными, и они идут в банки, и получают кредиты, несмотря на все ограничения ЦБ», — отметил Греф.

По словам главы Сбера, экономика растет за счет бюджетного и кредитного импульсов. При этом Греф также указал на то, что модель экономического роста в России сейчас «чрезвычайно проста».

«Рост держится на том, что обычно такой рост цен компенсируется быстрым ростом импорта, но у нас сейчас геополитическая ситуация специфическая — импорт не покрывает», — сказал он.

Черт его знает, чему его учили в Омском университете по специальности "правоведение", но называть рост в пределах статистической погрешности "крайне хорошими темпами" - это смело.

Оно ж понятно, страна под санкциями, стране тяжело, но адекватность восприятия терять тоже не следует.

Наверно на занятиях по политэкономии его учили, что прежде, чем получить какую-то прибыль, нужно инвестировать в процесс. Иначе откуда прибыль?

Весь реальный сектор не просто стонет, а вопит - ставки по кредитам таковы, что ни о каком развитии производства речи быть не может! А у Грефа "крайне хорошие темпы"...

Страна не в первый раз в таком положении, и как-то выходила из положения, и даже с успехом. В сталинский период тоже все было непросто, и, кстати, социализма еще никакого не было, конституция 1936 года лишь констатировала переход к социализму, основные же экономические механизмы носили сугубо рыночный характер. В том числе и целевое кредитование промышленности, которое осуществлялось специально созданными для этого банками второго уровня.

Также широко применялись механизмы нетрадиционной занятости, что делало экономику куда более мобильной.

В частности в экономике работало 114 000 частных артелей, мастерских и предприятий самых разных направлений – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности.

На них работало около 2 миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР. Артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки.

В предпринимательском секторе экономики при Сталине работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и 2 научно-исследовательских института.

Даже в осажденном Ленинграде, например, знаменитые автоматы Судаева делались в артелях. Эти артели располагали машинным парком, станками и прессами, сварочным оборудованием, достаточно высокой технологией.

В рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система. Артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья.

По сути именно Сталин сформировал и вырастил эффективно работающую систему предпринимательства – производственного, а не спекулятивно-ростовщического. И даже в годы войны для артелей была сохранена половина налоговых льгот, а после войны их было предоставлено больше, чем в 41-м году.

Все это очень похоже на современную попытку оживить положение в экономике сосзданием сектора самозанятых и платформенно занятых, одновременно снизив налоговый прессинг до 4-6 процентов, но одновременно ограничив объем дохода и запретив налоговый вычет на производственные расходы.

Этим современные самозанятые автоматически выводятся из производственной системы - если вы не можете вычесть из налоооблагаемой базы расходы на покупку сырья, топлива, технологий, то вы обречены оставаться в системе перераспределения, а сами производить ничего не сможете. А у вас еще и потолок дохода в 2,4 миллиона рублей в год.

То есть самозанятые могут вязать варежки для фронта или даже плести маскировочные сетки, а вот конструировать и собирать БПЛА уже никак, по рентабельности не проходят. А могли бы в принципе взять на себя практически весь аутсорсинг у крупных оборонных производств.

В условиях кадрового дефицита это вообще единственное реальное решение - передать часть работ в оборонной промышленности самозанятым, собранным в бригады, по аналогии с артелью. Но для этого необходимо хотя бы в два раза поднять потолок максимального дохода, разрешить налоговый вычет и применять целевое кредитование.

Еще одним видом нетрадиционной занятости, уже в позднем СССР были стройотряды. Вот и Путин на ПЭМФ вспомнил, как ездил со стройотрядом в республику Коми - четверть века не вспоминал, а тут вдруг... Не думаю, что случайно.

Стройотряды позволяли в летние месяцы привлекать в народное хозяйство более 2 миллионов человек, это была в основном неквалифицированная рабочая сила, но зато мобильная и готовая работать "отсюда и до завтра". Путин вспоминал о заработках в 800-1000 рублей, что в советское время было ощутимыми деньгами - средняя зарплата в тот период была 145 рублей в месяц. У стройотрядов было освобождение от налогов (подоходный налог составлял в СССР 13 процентов), а также право работать по аккордно-премиальной системе, то есть оплата была не почасовой, а сдельной - работали по 12 часов в день без выходных, по принципу сколько сделали, столько и получили... Не правда ли, напоминает современную самозанятость? Вот только сфера применения труда студентов была гораздо шире, от строительства до железнодорожного транспорта.

Сегодня в стране много, чего не хватает, и это нужно производить на месте. Это уже нельзя купить за границей. А основнысм критерием эффективности экономики продолжает оставаться ВВП, то есть показатель в рублях! А рубль сегодня болтается как известная субстанция в проруби, и не всегда он и нужен - желательно товарное наполнение. Ну так и успехи экономики нужно счиать прежде всего в натуральном выражении, по старому советскому показателю ВНП - сколько нефти добыто, станков произведено, хлеба выращено. Статистика справится, подсчитает, не надо облегчать ей работу, переводя всю сложность народного хозяйства в рублевый эквивалент. И эффективногсть кредитования нужно оценивать прежде всего, сколько на вложенный государственный рубль произведено товаров и услуг, а не какой процент получит банк господина Грефа на взятый у него кредит. И тогда рост ВВП может быть даже нулевым - если вы на вложенные деньги производите много подешевевшей продукции, то у вас все равно общественное производство развивается и удовлетворяет потребности.

Либо вы обречены все время поднимать кредитную ставку и сетовать, что экономика у вас какая-то неэффективная...

Анатолий Баранов, член ЦС профсоюза "Новый труд"