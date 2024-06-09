У нас будет больше бразильского кофе

Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию и надеется, что они вырастут на 20 процентов, заявил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес на полях ПМЭФ.

"Идет тенденция к росту экспорта кофе в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20 процентов", — сказал он.

По итогам прошлого сельскохозяйственного года Международная организация кофе отмечала, что выпуск арабики увеличился на 1,8 процента — до 94 миллионов мешков, а вот робусты, наоборот, сократился на два процента, до 74,2 миллиона мешков. При этом в нынешнем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2 процента.

Понятно, что я пью арабику, а не робусту. И, видимо, не один я такой умный.

Но почему бразильский? Я вот не люблю латиноамериканский кофе, предпочитаю африканский или турецкий, сирийский... Он просто лучше!

А почему при таких замечательных отношениях с Африкой и тем более Сирией мы не наращиваем покупки именно их кофе?

А.Б.