Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рособрнадзор готов обсудить отмену ЕГЭ

Опубликовано 09.06.2024 в разделе комментариев 0

школа учитель
Рособрнадзор готов обсудить отмену ЕГЭ

Если будет предложена рабочая альтернатива. Так глава ведомства Анзор Музаев оценил предложение депутатов Госдумы заменить ЕГЭ традиционными экзаменами.

Ранее депутаты сообщили, что внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. По задумке авторов, нужно вернуться к системе традиционных государственных экзаменов. Если закон примут, то изменения вступят в силу с 2025 года.

Оппозиция подготовила переворот в образовании

«На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям, мы готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, но только если будет предложена рабочая схема, объективный и понятный экзамен», — поделился Музаев с ТАСС.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полетят или нет американские ракеты в Воронеж?
Полетят или нет американские ракеты в Воронеж?
23.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Торговля России и США выросла на 20 процентов (0)
Рособрнадзор готов обсудить отмену ЕГЭ (0)
У нас будет больше бразильского кофе (1)
Сталин и самозанятость (1)
Белорусский вокзал переехал в Лианозово (0)
В Крыму продолжают лишать собственности (12)
"Газпром" уже не такое национальное достояние (5)
Путин разрешил думать о третьей столице (9)
Путин разрешил пенсионерам работать с февраля (4)
Американское оружие начало убивать мирных жителей РФ (24)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Яндекс-навигатор переименовать в Сусанин-инфо
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Сталин и самозанятость
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Белорусский вокзал переехал в Лианозово
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Рособрнадзор готов обсудить отмену ЕГЭ
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Торговля России и США выросла на 20 процентов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss