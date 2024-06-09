Рособрнадзор готов обсудить отмену ЕГЭ

Если будет предложена рабочая альтернатива. Так глава ведомства Анзор Музаев оценил предложение депутатов Госдумы заменить ЕГЭ традиционными экзаменами.

Ранее депутаты сообщили, что внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. По задумке авторов, нужно вернуться к системе традиционных государственных экзаменов. Если закон примут, то изменения вступят в силу с 2025 года.

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«На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям, мы готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, но только если будет предложена рабочая схема, объективный и понятный экзамен», — поделился Музаев с ТАСС.

А.Б.