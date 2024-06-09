Наоборот, товарооборот России с Евросоюзом в первом квартале этого года составил 17,8 миллиарда евро против 71,9 миллиарда евро за аналогичный период в 2014 году.

В апреле же торговля между Россией и США выросла на 20 процентов в годовом выражении — до 332 миллионов долларов, следует из данных американской таможни.

Так, российский экспорт увеличился на 37 процентов — до 298 миллионов долларов. Главным товаром здесь остаются удобрения, поставки которых в годовом выражении увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов. Далее идет платина — ее продажи подскочили в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов.

Третье место в списке товаров занимают части турбореактивных двигателей — их поставки выросли втрое, до 10,1 миллиона долларов. Далее идут фосфаты и жмых из соевого масла — по четыре миллиона долларов по обеим позициям.

При этом американский импорт, наоборот, сократился на 48 процентов — до 34 миллионов долларов. США поставляли в Россию главным образом пищевые продукты (рост в два раза, до 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, до 6,2 миллиона). В первую пятерку товаров входят также медицинские приборы (3,1 миллиона долларов) и медицинские реагенты (1,8 миллиона долларов).

В месячном выражении торговля сократилась на 30 процентов, поскольку США не покупали российский уран.

Понятно, что торговая война ведется США главным образом не с Россией, а с ЕС. Но координируют европейскую санкционную политику из Вашингтона.

И тут непонятно, зачем мы продаем в США платину и части турбореактивных двигателей (полагаю, титановые, без российского титана в мире мало, что иможет летать), а сами идем на авиационный каннибализм из-за отсуствия запчастей к ранее поставленным западным самолетам. Может этот вопрос как-то отрегулировать?

И платина - явно речь идет не о ювелирных поставках, а о техническом металле. Скажем, для нейтрализаторов в автомобилях.

А я вот уже несколько месяцев езжу на неисправной машине - нет запчастей, а те, что есть, я не преувеличиваю, идут в 10-15 раз дороже!

Ну так зачем им наша платина? Пусть тоже на неисправных ездят, пока не образумятся...

А.Б.