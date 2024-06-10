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Московский листок

Макрон срочно переизбирает парламент

Опубликовано 10.06.2024 в разделе комментариев 0

франция макрон
Макрон срочно переизбирает парламент

Президент Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии на выборах в ЕП, выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.

Ранее стало ихзвестно, что правая партия "Национальное объединение" побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия "Возрождение" президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%, то есть результат вдвое меньше.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла в своей стране только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП. Но он пока парламента не распускал.

Похоже, европейцам вся эта канитель не очень нравится, но проголосовали-то они за еще более правую Европейскую народную партию. В принципе, мало, что изменилось, за нее и раньше голосовали. Такая "Единая Россия" для Европы. И на что тут расчитывает Макрон, распуская парламент, понять трудно.

 



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