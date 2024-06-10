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Московский листок

Калининград - лицо России

Опубликовано 10.06.2024 в разделе комментариев 1

церковь рпц кирилл
Калининград - лицо России

Калининград является лицом России, это «очень непростое место». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, накануне прибывший в город с визитом, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

«Калининград — это лицо России, а место, конечно, очень непростое», — сказал патриарх Кирилл.

Он сказал, что с Калининградской землей «связаны очень непростые и одновременно очень оптимистические страницы» его биографии.

Кто бы спорил об особой роли в русской истории, которую сыграла Калининградщина - именно отсюда начался разгром Тевтонского ордена святым преподобным князем Александром Невским, в смысле отуда выходили псы-рыцари для набегов на Новгородскую землю. И еще из Ревеля, который временно называется Таллиннн с тремя "Н" на конце.

Именно в Калининграде жил и творил великий русский философ Иммануил Кант, именно здесь был основан старейший в России университет. Правда, похоронили профессора не по православному обряду, а по лютеранскому, рядом с кафедральным собором, что легко поправить - был когда-то собор католическим, потом стал лютеранским, легко может стать и православным, благо, православная часовня в нем уже действует...

Переименовали же остров Кнайпхоф официально в «Остров Иммануила Канта». И ничего, и речку Прегель в Преголю. И памятник Калинину установили, восстановив этим историческую справедливость. А кому еще ставить памятник в Калининграде?

Кстати, позавчерашнее заявление Путина на ПМЭФ о том, что в России может появиться и третья столица, вполне можно отнести и к старинному русскому городу Калининграду.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А может и наооборот
Неслап написал 10.06.2024 11:51
Сделает не рожей иль мордой воров, сделает жопойй. Клоакой. Вот это скорее всего. И вернее.
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