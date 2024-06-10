Психологи ставят под вопрос запрет материться

Запрет ругаться матом может привести к стрессу, если человек рос в среде, где мат — это способ выплеска негатива, а иногда и способ общения.

"Если ему запрещать, у него будет стресс, ощущение того, что он себя сдерживает, сковывает. Это, как правило, не очень хорошо сказывается на психике", — считают психологи.

Ранее проведенный по случаю Дня русского языка опрос показал, что россияне стали больше использовать мат. Количество матерящихся людей выросло с 8% до 18%. Только 64% проголосовавших стараются следить за чистотой речи и грамотностью.

Опрос мы проверим на нашей аудитории, а вот насчет грамотности и мата - обычно филологи матерятся очень грамотно... А фраза "мы матом не ругаемся, мы им разговриваем" - совсем не шутка.

А.Б.