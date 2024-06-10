Психологи ставят под вопрос запрет материться

Запрет ругаться матом может привести к стрессу, если человек рос в среде, где мат — это способ выплеска негатива, а иногда и способ общения.
"Если ему запрещать, у него будет стресс, ощущение того, что он себя сдерживает, сковывает. Это, как правило, не очень хорошо сказывается на психике", — считают психологи.
Ранее проведенный по случаю Дня русского языка опрос показал, что россияне стали больше использовать мат. Количество матерящихся людей выросло с 8% до 18%. Только 64% проголосовавших стараются следить за чистотой речи и грамотностью.
Опрос мы проверим на нашей аудитории, а вот насчет грамотности и мата - обычно филологи матерятся очень грамотно... А фраза "мы матом не ругаемся, мы им разговриваем" - совсем не шутка.
А.Б.
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EvelynViarf написал 10.06.2024 12:08
Неолап написал 10.06.2024 11:48
Это вам не на общем собрании, конечно там все прилично. Но стихи выйти покурить.... Ха.. Ха.. Пиздюкки.. Даже Путин назвал в свое время козмонавтку Валька старой блядьью, за ее продадут позицию и зуучрил все окружение свое матюгами.. Ибо. Ибо выражение матом кратко и понятно вам дролбоебам и ватной массе лучше всего. И как писал пушкинс... И с Божьей помощью ее выыеб... И если классик вам понятен толтко так, вы и исть все доообоебы и муудаки..