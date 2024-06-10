Европейская народная партия заняла первое место на выборах в Европарламент, которые состоялись в период с 6 по 9 июня, получив 181 место из 720. Второе место заняла партия "Социалисты и демократы" - 135 мандатов. Правая фракция "Идентичность и демократия" и умеренно правая фракция "Консерваторы и реформисты" получили в общем 133 места. Еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций.

Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским", — сказала Урсула Фон дер Ляйен, претендующая снова на пост главы ЕК.

Можно констатировать, что в Европе мы потеряли все, что смогли наработать за последние 100 лет, начиная с окончания Гражданской войны.

Однако в нашей дипломатии что-то не видать красиных и чичериных, чтобы это положение хоть как-то исправить. И главное, никто ничего поправлять и не пытается... Складывается впечатление, что именно так и хотели. Такого даже во времена Ивана Грозного не было...

А.Б.