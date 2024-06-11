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Московский листок

Детей на лесоповал можно?

Опубликовано 11.06.2024 автором в разделе комментариев 1

дети труд
Детей на лесоповал можно?

Госдума может разрешить привлекать школьников с 16 лет к опасным работам. Зампред комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что дети хотят зарабатывать во время летних каникул, но существующие правила не позволяют привлекать их к опасным работам.

В перечень опасных, в частности, входят работы на высоте и в замкнутых пространствах, с ядами и электрическим током, работы по валке леса, перемещению тяжёлых грузов, на заражённых территориях и другие.

«Мы уже обсуждали, что надо опустить возрастную планку, например, до 16 лет, в том числе, и по списку опасных работ, который блокирует возможность привлекать школьников. Если школьники готовы, а родители подписывают, что не против — почему должны быть ограничения?» — сказала парламентарий.

Действительно, а можно еще и пионерок на панель - ну если родители не против, и девочки готовы...

Руководитель юридической службы профсоюза "Новый труд" Сергей Довгаль считает эту инициативу просто людоедской. А что? Детей, наверно, можно есть, если никто не возражает?

Если же серьезно, то юрист напоминает, что запрет на детский труд на опасных работах направлен и на предотвращение эксплуатации детского труда вообще. И если депутаты Госдумы могут делать с российским законодательством, как им кажется, все что угодно, то есть еще международные нормы и конвенции, в том числе и документы МОТ, и депутаты, каким бы они большинством не собрались, а отменить международные нормы, к которым присоединилась и Россия, они не могут. Статья 15 Конституции РФ не позволяет:

"Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

Было время многие возмущались, как это так, международные нормы выше национальных!? А оно вона как - детей посылать на лесоповал или в чернобыльскую зону - нельзя!

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ты все еще не понял, что ты, Баранов, имущество нацистов, ты
оглобля, ершик для мытья посуды, написал 11.06.2024 10:02
с тобой можно делать все что пожелает хозяин нацик пынька?
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