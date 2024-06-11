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Московский листок

Половина возможных самозанятых так и не вышла из тени

Опубликовано 11.06.2024 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Половина возможных самозанятых так и не вышла из тени

По итогам 2023 года 9,6 млн россиян работали в теневом секторе и получали «зарплаты в конверте». Такая оценка приводится в докладе Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

Региональные власти ежеквартально проводят мониторинг теневой занятости и выявили в прошлом году свыше 795 тыс. россиян, работающих неформально, против 663 тыс. годом ранее.

Наибольшее число таких граждан было обнаружено в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, Крым, а также в Чувашии.

В принципе, из тени россиян должен был вывести режим самозанятости, и около 10 миллионов он-таки и вывел, но сопоставимая цифра все еще осталась в тени.

Есть, конечно, такой бизнес, который как выведешь из тени, так сразу и в тюрьму. Но в основном это, конечно, вполне добропорядочные виды занятий, но они не вписываются в существующие режимы налогобложения.

И тут вопрос стоит, во-первых, в увеличении годового объема доходов самозанятого с 2,4 миллиона минимум в два раза. И введение возможности для самозанятых налогового вычета, исходя из реальных расходов на производственную деятельность, ну, скажем, чтоб водитель не платил налог на бензин, с которого уже уплачены и налоги, и акцизы. Или фермер не платил налог с солярки и семенного зерна. Или журналист чтоб не платил налог с бумаги, на которой он печатает свою газету.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.-преподам мудрости, простой и деучачьей, because
если дедушке отрезать, то это бабушка написал 11.06.2024 10:40
Я , на самом-то деле , феминистка - женщина, которую не трахают, но она делает вид, что сама так решила.
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