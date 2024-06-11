Генерала могут выпустить "искупать кровью"

Согласно российскому Уголовному кодексу, расследование дела против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, может быть приостановлено. Такое заявление сделал адвокат генерала Сергей Буйновский.

Подобное решение может быть принято, если экс-командующий будет отправлен в зону специальной военной операции (СВО). Для этого непосредственному командиру фигуранта дела необходимо обратиться к военному следствию.

«Мы готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», - проинформировал Буйновский.

Замечательная логика!

Напомню, что Попов вину не признал, если же он будет отправлен в зону СВО, то получится, что признает и просит возможности искупить кровью вину, которой, вполне возможно, и не было.

Если генерала убьют, как это произошло с его предшественником на этой должности, и который тоже проходил по делу, то дело против него закроют по причине гибели. Вполне возможно, что в этом немало заинтересованных лиц - нет человека, нет и проблемы...

Если же нет, то дело будет приостановлено, но не прекращено. Повоюет геройски и вернется в СИЗО.

Мне одному кажется, что есть тут какая-то перевернутая логика?

А.Б.