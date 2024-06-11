На Украине заработал созданный с Rheinmetall цех по ремонту и производству бронетехники

На Украине начала работу первая совместная производственная площадка Укроборонпрома и концерна Rheinmetall, рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и быстрее возвращать её на передовую, а в перспективе Киев планирует производить на площадке новые образцы бронированной техники.

В цехе работают украинские специалисты под техническим наблюдением коллег из Германии.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщил о планах по открытию не менее четырёх заводов на территории Украины, они будут предназначаться для производства боеприпасов, военной техники, а также пороха и зенитного вооружения.

Наверно, в Германии прекрасно понимают, что завод по ремонту военной техники - это очеквидная военная цель, и германские специалисты - тоже.

Экспансия германского ВПК на восток - это, конечно, случай, которого потом может и не представиться. Но я бы связал это с недавними учениями тактическимх ядерных сил в Белоруссии. Рано или поздно, при текущем развитии ситуации, эта связь будет прослеживаться ясней и ясней...

А.Б.