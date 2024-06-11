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Московский листок

На Украине заработал созданный с Rheinmetall цех по ремонту и производству бронетехники

Опубликовано 11.06.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
На Украине заработал созданный с Rheinmetall цех по ремонту и производству бронетехники

На Украине начала работу первая совместная производственная площадка Укроборонпрома и концерна Rheinmetall, рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и быстрее возвращать её на передовую, а в перспективе Киев планирует производить на площадке новые образцы бронированной техники.

В цехе работают украинские специалисты под техническим наблюдением коллег из Германии.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщил о планах по открытию не менее четырёх заводов на территории Украины, они будут предназначаться для производства боеприпасов, военной техники, а также пороха и зенитного вооружения.

Наверно, в Германии прекрасно понимают, что завод по ремонту военной техники - это очеквидная военная цель, и германские специалисты - тоже.

Экспансия германского ВПК на восток - это, конечно, случай, которого потом может и не представиться. Но я бы связал это с недавними учениями тактическимх ядерных сил в Белоруссии. Рано или поздно, при текущем развитии ситуации, эта связь будет прослеживаться ясней и ясней...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Вы хоть в курсе
Неолап написал 11.06.2024 12:42
Что когда натовцы в 2007 году прибыли на Украину и высадились там. Даже из гостиницы боялись выходить, а украинские проститутки даже отказывались обслуживать натовцев.
На наши гос проститутки растопврились. Нате. Нате ебмте нас как хотите хоть в рот хоть в жопу. Только возьмите нас в НАТО, что бы в случае бунтов и революций альянс зашел на русскую землю юм потоптал там весь народ за воров и воровских шлюх и их выебков.
Но не вышло, тогда воры стали награбленное у народа отправлять тоннами долларов ща рубежи и скупать там и легализовать недвижимость и бизнес для своих шлюх и воровских выебков. И если сами доолбоебы не смогли вернуть свое награбленное ворами то тебе странам НАТО теперь отбивают у воров награбленное у нас народа. А народ в жопе .
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С какого
Неолап написал 11.06.2024 12:34
И все таки зачем нас дубинками гонял ОМОН при проведении совеместных учений с НАТО.
Хотели курвы кремлевские воровские чтобы в дальнейшем натовские сапоги по нашим трупам топтались если что не так. А вона как около вышло твари продажные. Хотели сами продасться западу и чтобы обы вас не ворами признали а чесными бизнесменами с наворованными миллиардами долларов у народа. А не хууя вас не признали а еще и санкции пидаарасам ввели чиобы теперь вас обокрасть на международном воровскос уровне. Как говориться международный вор у нашего вора украл. То украл что наш вор у нас украл. Люди вы доолбоебы. И пришел я к выводу чио всех это устраивает. У подъездов многоэтажек машины, а не пройти не проехать, а за квартиру платить нечем.
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