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Московский листок

Детей, наверно, можно есть, если никто не возражает?

Опубликовано 11.06.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Госдума может разрешить привлекать школьников с 16 лет к опасным работам. Зампред комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что дети хотят зарабатывать во время летних каникул, но существующие правила не позволяют привлекать их к опасным работам.

В перечень опасных, в частности, входят работы на высоте и в замкнутых пространствах, с ядами и электрическим током, работы по валке леса, перемещению тяжёлых грузов, на заражённых территориях и другие.

«Мы уже обсуждали, что надо опустить возрастную планку, например, до 16 лет, в том числе, и по списку опасных работ, который блокирует возможность привлекать школьников. Если школьники готовы, а родители подписывают, что не против — почему должны быть ограничения?» — сказала парламентарий.

Действительно, а можно еще и пионерок на панель - ну если родители не против, и девочки готовы...

лесоповал или в чернобыльскую зону - нельзя!

https://forum-msk.org/material/news/18481568.html

Председатель профсоюза "Новый труд" Дарья Митина задает в связи с этим вопрос: "В этой связи профсоюз "Новый Труд" хочет спросить у госпожи Оглоблиной, министра труда Котякова и всех прочих причастных к готовящемуся решению - пойдут ли их несовершеннолетние дети работать на вредные производства, с ядами и электрическим током, на урановые рудники и т.п. А если не пойдут, то почему, и почему для них должны быть какие-то ограничения?.."

https://kolobok1973.livejournal.com/6459793.html

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 



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