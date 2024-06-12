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Московский листок

Разве до 12 июня России не было, и только в этот день она началась?

Опубликовано 12.06.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Разве до 12 июня России не было, и только в этот день она началась?

Сегодня День России, отомечается в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Не знаю, является ли преступлением недостаточно почтительное отношение к этому государственному празднику, но я никакой радости в этот день не ощущаю. Можно ли наказывать за ощущения или их отсуствие?

В свое время поэт-диссидент написал:

"Просыпаюсь в шесть часов

с ощущеньем счастья:

нет резинки от трусов

и советской власти..."

Как выяснилось позднее, резинка от трусов оказалась намотана не вокруг причинного маста, а на горле. И далеко не у одного диссидента...

В 1990-м году принятие этой декларации прошло практически незаметно и рутинно. Да и советская власть закончилась существенно позже, когда радостные бойцы Таманской дивизии расстреливали Дом советов на Краснопресненской набережной.

Да и нынешняя война на Украине - прямое следствие принятия той декларации. Ведь это о независимости от Украины и остальных республик СССР декларировали тогда еще не расстрелянные депутаты ВС РСФСР - еще одного государства, исчезнувшего вскоре... Скажем так, исчезнувшего на 60 процентов: уже не советская, уже не социалистическая и уже не совсем республика...

И почему "День России"? Разве до 12 июня 1990 года России не было, и только в этот день она началась?

 А.Б.



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