Незнайка все же полетит на Луну?

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции.
Как сообщал в мае гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, уже идет разработка ядерной энергетической установки для будущей станции.
Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.
А вот тут я не понял. Что, станция будет долго стоять пустая? Как-то не по-хозяйски...
Предлагаю на время перерывов в эксплуатации послать туда Пересильд со съемочной группой, и пусть снимают - "Вызов, "Отзыв", "Призыв"...
Отличный же сюжет: космонавту на Лунной станции приходит повестка из военкомата... Космонавт летит на родину, приземляется в Казахстане и перед ним дилемма: ехать на призывной пункт или остаться в Астане работать сисадмином?
В общем, простор для творчества...
А.Б.
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Ferm написал 12.06.2024 11:56