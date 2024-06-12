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Московский листок

Незнайка все же полетит на Луну?

Опубликовано 12.06.2024 в разделе комментариев 1

путин луна
Незнайка все же полетит на Луну?

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции.

Как сообщал в мае гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, уже идет разработка ядерной энергетической установки для будущей станции.

Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.

А вот тут я не понял. Что, станция будет долго стоять пустая? Как-то не по-хозяйски...

Предлагаю на время перерывов в эксплуатации послать туда Пересильд со съемочной группой, и пусть снимают - "Вызов, "Отзыв", "Призыв"...

Отличный же сюжет: космонавту на Лунной станции приходит повестка из военкомата... Космонавт летит на родину, приземляется в Казахстане и перед ним дилемма: ехать на призывной пункт или остаться в Астане работать сисадмином?

В общем, простор для творчества...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Ferm написал 12.06.2024 11:56
Это, кстати, архиважная идея. Тянет на нобелевку. Облучать кацапов и китаезов при помощи атомного реактора на орбите вокруг Луны. Так там еще и добавочная космическая радиация, поскольку у Луны нет магнитосферы.
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