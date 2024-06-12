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Московский листок

В Германии как-то уже не очень любят Зеленского

Опубликовано 12.06.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
В Германии как-то уже не очень любят Зеленского

Депутаты Союза Сары Вагенкнехт и «Альтернативы для Германии» (АдГ) бойкотировали выступление Зеленского в бундестаге.

На прошедших выборах в Европарламент АдГ заняла второе место, набрав 15,9% голосов, а ССВ получил 6,2%. То есть почти четверть парламента. Не "контрольный пакет", но значимо.

В ССВ пояснили, что украинский лидер «вносит свой вклад в крайне опасную спираль эскалации». Его действия могут привести к тому, что противостояние завершится обменом ядерными ударами, катастрофой для Европы.

Тем не менее, большинство в бундестаге вполне поддерживает политику правительства в отношении Украины.

На сегодня эта политика наиболее ярко продемонстрирована строительством концерном "Рейнметалл" сразу четырех заводов по ремонту и производству военной техники на территории Украины. Германия передает Украине огромное количество своей устаревшей военной техники, на замену которой будет произведена новая. Это такие огромные деньги, что рядом с ними не такой уж и угрожающей выглядит даже ядерная война.

Кстати, в случае ядерной войны территория Германии в числе приоритетных для удара благодаря хранилищу авиационных ядерных бомб в Раммштайне...

А тут еще Зеленский в зеленых штанах с его войной до победного конца...

 А.Б.



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