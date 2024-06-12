Геннадий Мацегора умер, не приходя в сознание, в московской больнице.

Бывшего мэра Купянска Харьковской области расстреляли возле его дома в Старом Осколе 8 июня. После переезда в Россию Мацегора работал директором ФОК "Георгиевский".

Мацегора был выборным чиновником на Украине и не был даже военнослужащим, сотрудником разведки и кем-либо еще, на кого распространяются особые "законы военного времени". Он был мэром города, и остался на своей должности с приходом российских войск. Даже во время Великой Отечественной войны чиновники местных администраций, если они просто продолжали свою работу, никак не участвуя в преступлениях нацистов, от наказания освобождались.

То, что произошло с Мацегорой - типичный пример терроризма, причем если говорить об украинской разведке, то далеко не единичный.

А.Б.