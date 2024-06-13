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Московский листок

Выставка достижений "ненародного хозяйства"

Опубликовано 13.06.2024 автором в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Выставка достижений "ненародного хозяйства"

По итогам ПМЭФ, как показал опрос Финуниверситета и ВЦИОМ, молодежь (17-35 лет) преимущественно негативно относится к работодателям и руководителям.

80% считают, что зарплата начальства меньше трудового вклада,

78% называют зарплату руководства несоразмерно большой в сравнении с окладами рядовых работников.

69% неясны правила выплаты надбавок и премий,

66% уверены, что компании стараются минимизировать свои издержки за счет оплаты труда.

Хотя проблема нынешнего руководящего звена и работодателей в их взаимоотношениях с массой подчиненных не в том, что они не вызывают авторитета у молодежи, а в том, что авторитета у них нет ни перед кем, кроме девочек, которых они возят на дорогих авто в разные приятные места.

Это вообще проблема не возрастная, а классовая. Но это не значит, что у нее нет возрастной специфики.

Сотрудники старшего поколения еще помнят, как отцы и даже деды нынешних топ-менеджеров приобретали собственность в период приватизации, что навряд ли способствует ощущению справедливости. А слово "авторитет" в отношении руководителя "из 90-х" носит отчетливо специфический характер.

Ну а молодежь наблюдает уже новое поколение собственников, занимающих свои позиции не благодаря уму и расторопности, а исключительно как дети своих отцов. Причем проблема шире - протекция составляется не обязательно собственным детям, а бывает, что детям друзей, прошлых женщин и прочих.

Сотрудники этих топ-менеджеров могут вообще никогда не узнать подлинной причины возвышения того или иного руководителя, зато прекрасно видят его профессиональную несостоятельность и нередко не слишком высокие человеческие качества.

На западе в 70-х годах прошлого века это привело к так называемой "революции менеджеров", когда амбициозные и ловкие сотрудники постепенно перехватили управление компаниями у своих хозяев.

Кстати, перестройка и последовавшая за ней приватизация бывшей общенародной собственности была в каком-то смысле тоже "революцией менеджеров", когда бывшая советская номенклатура из управленцев превратилась в собственников.

Нынешнему поколению молодых менеджеров тоже, видимо, предстоит своя революция, поскольку низкое качество топ-управленцев просто не оставляет другого позитивного шанса для экономики. А будет ли это кадровым замещением или переходом на иные, скажем, платформенные принципы управления, покажет время. Причем ближайшие лет десять.

Дарья Митина, председатель профсоюза "Новый труд" назвала ПМЭФ-2024 выставкой достижений "ненародного хозяйства" и витриной успеха, а не площадкой для совместной выработки решения проблемных вопросов.

"К сожалению, формат форума из года в год один и тот же. Здесь власть общается с крупным бизнесом, голос же миллионов трудящихся не слышен, да и мнение их мало кому интересно", - считает Митина.



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Всего комментариев к статье: 1
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я, тот самый, дебил, который плюсует Соринские высеры,так вот, помнится Сам
мне рассказывали про Себя , про Сорина написал 13.06.2024 10:18
Подхожу я на дискотеке к девушке и спрашиваю:
- Не хотите потанцевать?
А она мне:
- Сначала у моего бой- френда спроси, если не боишься!
- Ну вы же знаете - я Сорин.
Подхожу к нему и спрашиваю:
- Не хотите потанцевать?
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