Санкции против валютной биржи

Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, при этом курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета, сообщила пресс-служба регулятора.

Видимо, ранок переместится куда-то с валютной биржи в область эзотерики.

Вот вчера вечером сам видел на обменнике популярного банка цифру 111 рублей напротив значка доллара. Выпил чашку кофе, зашел в магазин, вышел - число опять 89... Мистика!

ЦБ при этом подчеркнул, что биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования.

А что тогда понаткрывали этих бирж? И что тогда американцы ввели против Мосбиржи санкции, если она ни на что не влияет? Не вводят же они санкции против Росгидромета, хотя погода от него тоже не зависит?

А.Б.