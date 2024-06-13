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Московский листок

Мигрантам могут запретить жениться

Опубликовано 13.06.2024 в разделе комментариев 0

закон дума депутаты
Мигрантам могут запретить жениться

Профильный комитет Госдумы одобрил закон об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности нелегальным мигрантам запрещено получать водительские права и вступать в брак.

Это не закон, только законопроект, но очень показательный.

Согласно законопроекту, будет введен режим высылки. Он будет устанавливаться в отношении иностранцев, нелегально находящихся на территории РФ.

Введение данного режима подразумевает ограничение отдельных прав для незаконно находящегося в РФ. Такие граждане будут ограничены в праве менять место жительства, управлять транспортом, заключать брак, открывать счета в банках, приобретать или продавать имущество и недвижимость, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или открывать юрлицо. Со своих российских счетов они смогут тратить не более 30 тысяч рублей в месяц или на билет в другую страну. Переводить данные средства в другие банки также запрещено.

Режим будет прекращаться в случаях выезда иностранца из России, урегулирования им своего правового статуса или отмены решения для применения данного режима.

 А.Б.



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