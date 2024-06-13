Армия похожа на партизанский отряд

Генерал-полковник Владимир Шаманов во время заседания Госдумы, прямо с трибуны рассказал ситуацию, которая на данный момент сложилась в действующей армии.

Надо сказать, что я намеренно не освещаю события СВО, но не потому, что меня они не интересуют, а потому что мою страну не интересует, что я об этом думаю. Причем настолько не интересует, что если я скажу что-то лишнее, меня посадят. А я не скажу, не только лишнего, а вообще ничего.

Другое дело генерал-полковник Шаманов, вполне легендарная личность, депутат Госдумы от "Единой России", правда, в прошлом созыве Госдумы возглавлял комитет по обороне, а в этом - зампред комитета по развитию гражданского общества... Полагаю, в прошлом созыве его мнение об обороне государство интересовало тоже в большей степени, чем сейчас.

Но, тем не менее, генерал прямо указал на то, что страна ведёт войну. Но по-военному живёт только часть страны.

Это не новость, меня это поражало во время всех войн, которые вела страна на моей памяти. А их было немало. И что? Кто-то загибается у неизвестного никому кишлака Гивич, а кто-то с утра занимает очередь за пивом в домашних тапочках.

И сказал Шаманов, что армия наша, «настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам», — заявил депутат.

Кого другого за подобные слова могут посадить с формулировкой «за дискредитацию вооружённых сил». Хотя все знают, что это так, и не только во время этой войны, а и во всех предыдущих.

Зато генеральши в Арбатском округе - бери любую, и хоть сейчас на подиум!

А.Б.