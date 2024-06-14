Зачем СКР обелять Геринга и Йодля?

Если вы помните, то в конце апреля я сообщал в статье «Депутатская сопля на груди России» http://www.ymuhin.ru/node/3034/deputatskaya–soplya–na–grudi–rossii, что направил в СКР и Генпрокурору заявление о возбуждении уголовного дела против депутатов по признакам статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». И вот получил ответ:

«Ваше обращение от 26.04.2024, поступившее из органов прокуратуры 21.05.2024, о возбуждении уголовного дела в отношении депутатов Государственной Думы Российской Федерации в связи с принятием ими постановления № 4504-5 ГД «О заявлении Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации «О Катынской трагедии и ее жертвах» по ст. 354.1 УК РФ, рассмотрено.

Приговор Международного военного трибунала от 01.10.1946 не содержит конкретных данных об осуждении кого-либо из обвиняемых по «Катынскому» вопросу.

Главной военной прокуратурой осуществлялось расследование уголовного дела о расстреле польских военнопленных на территории Смоленской области, по которому до настоящего времени процессуальное решение не отменено.

Главное следственное управление материалами расследования упомянутого дела не располагает, проверка законности принятого решения не входит в компетенцию СК России. Следователь Главного следственного управления Д.Д. Черевашенко».

Ожидаемо. Поэтому, полагаю, не удивит и моя реакция.

12 июня 2024 года, я отправил на имя Председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина заявление о выявлении преступников и возбуждении уголовного дела по признакам статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» и о принятии соответствующего решения в отношении следователя Главного следственного управления Д.Д. Черевашенко следующего содержания:

«26 апреля 2024 года на имя Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина мною было послано ЗАЯВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела признакам статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» по факту Постановления №4504–5 ГД «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Катынской трагедии и ее жертвах» и установить виновных в этом преступлении депутатов, поскольку не все из них голосовали за это Заявление. Моё ЗАЯВЛЕНИЕ зарегистрировано в СКР за № 1295361.

Согласно статье 448 УПК РФ: «Решение о возбуждении уголовного дела… принимается: в отношении …депутата Государственной Думы – Председателем Следственного комитета Российской Федерации», – то есть Вами.

Но следователь Главного следственного управления Д.Д. Черевашенко письмом за № 201-32-2024 от 13.05.2024 сообщил, что он:

– не допустил это ЗАЯВЛЕНИЕ для разрешения Вами вопроса возбуждения уголовного дела против депутатов;

– присвоил Ваши полномочия;

– переименовал ЗАЯВЛЕНИЕ в обращение;

– проигнорировал решение Тверского суда города Москвы от 21 сентября 2010 года, рассмотревшего Постановление №4504-5 ГД «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Катынской трагедии и ее жертвах» и установившего, что расстрел польских офицеров под Смоленском немцами в сентябре 1941 года являются общеизвестными обстоятельствами;

– солгал о том, что Приговор Международного военного трибунала от 01.10.1946 не содержит конкретных данных об осуждении кого-либо из обвиняемых по «Катынскому» вопросу, хотя это преступление персонально инкриминировалось двоим подсудимым – Герману Герингу и Альфреду Йодлю – и они не были оправданы Трибуналом.

– сослался на расследование Главной военной прокуратуры о расстреле польских военнопленных на территории Смоленской области, суть которого (по его же словам) ему не известна, но Черевашенко не могло не быть известно, что указанное расследование заведомо не имеет отношения к преступлению депутатов Государственной Думы.

Таким образом следователь Главного следственного управления Д.Д. Черевашенко, во–первых, открыто отрицает факты, установленные Нюрнбергским Трибуналом.

Во-вторых, эти деяния следователя Главного следственного управления Д.Д. Черевашенко подпадают под статью 300 УК РФ «Незаконное освобождение от уголовной ответственности» и статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

В связи с вышесказанным прошу Вас:

– лично заняться деяниями депутатов, явно имеющих признаки преступления, запрещённого статьёй 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»;

– принять соответствующие меры в отношении следователя Главного следственного управления Д.Д. Черевашенко».

И получил подтверждение что это заявление мною успешно отправлено и получило в СКР номер 1318594.