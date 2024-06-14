Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Что же будет с долларом и с нами?

Опубликовано 14.06.2024 в разделе комментариев 0

доллар валюта резервы
Что же будет с долларом и с нами?

«Доллар стал токсичным. Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов нашей страны», — написал спикер Госдумы Володин в своем тг-канале.

Это, конечно, не глава ЦБ, но по сути речь политике государства в отношении мировых финансовых рынков.

«Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления», — подчеркнул спикер Думы. Он отметил, что многие страны отказываются от «токсичного доллара» и в масштабах мирового сообщества это неизбежно.

Граждан, конечно, волнует, "что же будет с долларом и с нами".

Могу успокоить: ничего хорошего!

Безусловно, решение американской администрации по российским финансовым институтам было, мягко говоря, безответственным. Страна, которая претендует на роль мирового финансового центра, так поступать не имеет права. Финансовое регулирование в масштабах планеты настолько тонкое дело, что влезать туда с сапогами никому не рекомендуется.

Мосбиржа, заявила, что с 13 июня будет не будет проводить торги валютными парами с долларом и евро на валютном рынке, рынке драгметаллов, фондовом и денежном рынках и так далее.

В Центробанке уточнили, что сделки с долларами и евро будут проходить на внебиржевом рынке. Там добавили, что юридические и физические лица смогут приобрести или продать валюту через российские банки. "Внебиржевой доллар" даже присел немного, примерно на рубль, что пока что ничего не значит.

Реально в первую очередь пострадает ликвидность доллара и евро. Просто в силу того, что доллар становится малоликвидным и рискованным как средство накопления. Банковские инструменты с валютой для граждан уже давно накрылись, а с потерей смысла в них для юридических лиц, с долларами в чулке, вполне возможно, еще набегаешься, как примерно году в 1989-м...

Вероятно, вырастет роль золотого рубля как средства накопления для физических лиц, если ЦБ не выкинет какой-нибудь фортель с ограничением ликвидности и золотых денег.

Тогда как средство накопления для граждан останется только недвижимость. Ну а у нее ликвидность и того хуже...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Детей, наверно, можно есть, если никто не возражает?
Детей, наверно, можно есть, если никто не возражае...
11.06.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Что же будет с долларом и с нами? (0)
Зачем СКР обелять Геринга и Йодля? (2)
Армия похожа на партизанский отряд (21)
Мигрантам могут запретить жениться (8)
Санкции против валютной биржи (13)
Выставка достижений "ненародного хозяйства" (18)
Украинский терроризм на территории РФ (21)
В Германии как-то уже не очень любят Зеленского (5)
Незнайка все же полетит на Луну? (18)
Разве до 12 июня России не было, и только в этот день она началась? (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вопросы Делягину. Демография: мигранты, рождаемость и роботизация
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок одобряет
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на полях фестиваля - 11
Дарья Митина Дарья Митина: Как Колобок провел выходные
Дарья Митина Дарья Митина: Почему нельзя признавать Талибанистан?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss