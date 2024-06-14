«Доллар стал токсичным. Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов нашей страны», — написал спикер Госдумы Володин в своем тг-канале.

Это, конечно, не глава ЦБ, но по сути речь политике государства в отношении мировых финансовых рынков.

«Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления», — подчеркнул спикер Думы. Он отметил, что многие страны отказываются от «токсичного доллара» и в масштабах мирового сообщества это неизбежно.

Граждан, конечно, волнует, "что же будет с долларом и с нами".

Могу успокоить: ничего хорошего!

Безусловно, решение американской администрации по российским финансовым институтам было, мягко говоря, безответственным. Страна, которая претендует на роль мирового финансового центра, так поступать не имеет права. Финансовое регулирование в масштабах планеты настолько тонкое дело, что влезать туда с сапогами никому не рекомендуется.

Мосбиржа, заявила, что с 13 июня будет не будет проводить торги валютными парами с долларом и евро на валютном рынке, рынке драгметаллов, фондовом и денежном рынках и так далее.

В Центробанке уточнили, что сделки с долларами и евро будут проходить на внебиржевом рынке. Там добавили, что юридические и физические лица смогут приобрести или продать валюту через российские банки. "Внебиржевой доллар" даже присел немного, примерно на рубль, что пока что ничего не значит.

Реально в первую очередь пострадает ликвидность доллара и евро. Просто в силу того, что доллар становится малоликвидным и рискованным как средство накопления. Банковские инструменты с валютой для граждан уже давно накрылись, а с потерей смысла в них для юридических лиц, с долларами в чулке, вполне возможно, еще набегаешься, как примерно году в 1989-м...

Вероятно, вырастет роль золотого рубля как средства накопления для физических лиц, если ЦБ не выкинет какой-нибудь фортель с ограничением ликвидности и золотых денег.

Тогда как средство накопления для граждан останется только недвижимость. Ну а у нее ликвидность и того хуже...

А.Б.