Минздрав предлагает считать онкологию профзаболеванием

Минздрав предлагает расширить существующий в РФ список профессиональных болезней, внеся в него онкологические. Действующий российский перечень профзаболеваний «профессионального» рака практически не учитывает — в отличие от других стран.

Если обновленный перечень будет принят, статистика профессиональной заболеваемости в РФ может стать в разы хуже, платежи компаний в Соцфонд вырастут за счет необходимости страхования новых рисков, а система социального страхования возьмет на себя часть нагрузки по лечению онкозаболеваний, которая сейчас ложится на обязательное медстрахование.

Сейчас в пересчете на 10 тысяч работающих уровень профзаболеваемости в 2023 году составил 1 случай. Самые распространенные причины — физические факторы (шумы, вибрация), на них приходится почти половина всех случаев (47%), физические перегрузки и перенапряжение органов и систем организма (21%), вредные химические факторы (18%).

Главный профилактолог Минздрава Игорь Бухтияров прямо заявлял, что в России «профессиональная» онкология недодиагностирована: ежегодно выявляется не более 20 таких случаев, хотя по косвенным признакам их число должно доходить до 10–12 тысяч в год.

Минздрав предлагает добавить к перечню факторов, вызывающих профессиональные заболевания, 43 фактора, ведущие к заболеваниям раком, в том числе солнечное излучение (может вызывать базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак и меланому), сажа (вызывает рак кожи и рак легких), древесная пыль (приводит к новообразованиям полости носа, околоносовых пазух и носоглотки), а также выхлопы и дизельное топливо (негативно влияют на легкие).

А.Б.