Оператор погиб, репортер потерял руку

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, попавший под обстрел в поселке Гольмовский под Горловкой 13 июня, потерял руку.
Помимо Ивлиева под обстрел попал оператор телеканала Валерий Кожин и сопровождающий их офицер. Они получили тяжелые ранения. Спустя несколько часов Кожин скончался, ему было 46 лет.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге прокомментировал ранение репортера и оператора телеканала НТВ во время обстрела в Горловке.
«Выступаем против всех атак на сотрудников СМИ, где бы они ни находились», — заявил представитель организации.
А еще мы выступаем против сильного ветра и дождя, но сделать ничего не можем... Я так понял.
Свободные украинские СМИ высказались насчет "ликвидированы российские пропагандисты" и поздравили ВСУ с меткой стрельбой.
Удивительно быстро куда-то деваются принципы и европейский гуманизм. Это еще узники германских концлагерей подметили...
А.Б.
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