НАТО в рамках миссии собирается создать военные базы в Польше, Румынии и Словакии. Их задачей будет координировать военную помощь Украине.

Такой план разработала Организация Североатлантического договора. Он носит название «Миссия НАТО на Украине».

База НАТО - это, как говорится, "не жук нагадил", серьезное, долгое административно-хозяйственное дело. Я намеренно не касаюсь военного аспекта, для этого есть военкоры, а у них есть право освещать военные вопросы.

Я про экономику.

Вот просто так база НАТО не создается, там сначала идет проработка в законодательном поле тех стран, которые имеют к этому касательство. Потом выделяется финансирование, что тоже требует добро от законодателя на подобные расходы. Дальше идет кадровый вопрос - не только кто там будет служить, кто работать по найму, но и гле все они будут жить, где будут лечиться, где будут учиться их дети и так далее.

Я к тому, что на месяц-другой военные базы не создаются. А там еще, вероятно, будет и производственная база для ремонта техники, ее обслуживания. В общем, это все на годы и годы. И о чем там сейчас "мирная конференция" в Швейцарии?

Как верно заметил бывший премьер Японии Юкио Хатояма, конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии, нельзя назвать мирной, потому что представлена только одна сторона конфликта:

«Это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведет к построению мира, но и, наоборот, может привести к затягиванию конфликта. Самое главное — чтобы обе страны, Украина и Россия, серьезно обсудили и приложили усилия, чтобы как можно скорее прекратились военные действия», — отметил Хатояма.

Но кому это надо, прекращать военные действия? Вон, базы НАТО надо строить, заводы "Рейнметалл" на Украине...