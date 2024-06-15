Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мы до сих пор ездим на эти свинячьи блядки?

Опубликовано 15.06.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Мы до сих пор ездим на эти свинячьи блядки?

МИД Румынии отказало в выдаче виз и разрешении на въезд в страну всем членам российской делегации на запланированную сессию ПА ОБСЕ, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

- Штоа???... Мы до сих пор ездим на эти свинячьи блядки?? Надеюсь, голые и в перьях??? - Пишет эксперт-международник Дарья Митина.

От румын, конечно, особисто огидно, но главное не в этом.

Международная организация проводит открытое мероприятие, но часть членов организации туда не допускают. Чего тогда стоит решение этой организации?

Ну, допустим, от ПА ОБСЕ никто ничего судьбоносного не ждет, но вот как бы мирный самит в Швейцарии, но одну из конфликтующих сторон туда тоже не допускают... Это что, уже аналог Ялтинской конференции, на которой решалась судьба послевоенного устройства Европы?

Ну так там было совещание глав воюющей коалиции, туда Гитлер с Муссолини как-то изначально не планировались, и уровень разрыва отношений был иной.

Сегодня Путин выступает с некой мирной инициативой, доводя свою позицию через средситва массовой информации. Хорошо, что ему пока это разрешают, а то если только через "Российскую газету", то могут и не обратить внимания. Чать не "Правда" времен великих генсеков. Не испытываю я большой любви к Путину, но он же в данном случае не с частным вопросом обращается к мировому сообществу.

Никита Хрущев лично стучал ботинком по трибуне ООН, но никому в голову не приходило не дать ему визу... Путин разуваться в ООН, скорее всего, не станет. Но ему не дают возможности довести свою позицию urbi et orbi...

Зеленский, конечно, уже сказал свое твердое нет, но в данном случае его мнение малоинтересно.

Но почему Европа как черт от ладана отшатывается от любой возможности переговоров? Ведь абсолютно же все равно, какие предложения выдвинул сейчас Путин. Для того и существують переговоры, чтобы согласовывать позиции разных сторон, чаще всего взаимоисключающие в начале и пригодные к подписанию в конце.

Но Европа не готова даже обсуждать, даже торговаться! И эти люди учили нас рынку?

В истории есть пример, когда Кутузов, уступив под Бородино и сдав Москву, отказался от переговоров с Бонапартом: "Мы войну только начинаем!"

Ценой победы стали кровопролитнейшие сражения под Малоярославцем и Березиной, уничтожение Москвы, уничтожение Великой армии и еще полтора года поножовщины уже непосредственно в Европе.

Это в то время, с теми весьма скромными средствами уничтожения людей - убивали честно, тыкая друг в друга разными железками. И страшней картечи еще ничего не придумали.

В итоге Второй мировой войны крупнейшие города Европы от Сталинграда до Берлина стояли в руинах, счет погибших на десятки миллионов, причем военные и гражданские примерно поровну. И это тоже еще до изобретения оружия массового поражения, первое его применение в Хиросиме и Нагасаки слегка приоткрыло завесу возможного ужасного будущего.

И будущее настало...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:головне
Jaba написал 15.06.2024 11:42
Гигиена прежде всего. От кацапских бешеных собак надо держаться на расстоянии. Чтобы не покусали отравленной слюной.
Ответить
и тут, этот, редактор, банящий меня, отца основателя династии Сориных,
пройдусь рядышком, около значит. написал 15.06.2024 10:33
Главной, возможно единственной целью, овладевшей сейчас умами огромного правящего сословия является желание угодить и услужить Вождю. Заранее предугадать его желания, реплики, залезть к нему в голову, чтобы узнать, что он хочет и отобразить это в реальности.
Ни благо государства, ни польза для населения или экономики - все это больше не имеет значения, фактически единственным залогом успеха является сейчас благосклонный монарший кивок или молчание.
Ровно потому правящий класс и сходит с ума, вернее делает вид, что сходит - чтобы таким путем успешнее отобразить таящееся в одной отдельно взятой душе и голове смятение. Чтобы таким путем изобразить максимальную степень преданности и лояльности.
Португалии догнать не получилось, как и отправить ракету на Марс, создать двадцать миллионов высококвалифицированных рабочих мест или взять Киев. Зато получилось загипнотизировать, парализовать чиновный класс, а с ним и всю страну. Лишить их воли и привить только одно желание - стать самыми угодливыми государевыми слугами. Каа на троне, бандерлоги лебезят...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Детей, наверно, можно есть, если никто не возражает?
Детей, наверно, можно есть, если никто не возражае...
11.06.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дефицит кадров в торговле стал самым сильным за последние 20 лет (0)
Мы до сих пор ездим на эти свинячьи блядки? (2)
Как выглядит ад (6)
Миссия НАТО на Украине (15)
Оператор погиб, репортер потерял руку (8)
Минздрав предлагает считать онкологию профзаболеванием (3)
Что же будет с долларом и с нами? (11)
Зачем СКР обелять Геринга и Йодля? (5)
Армия похожа на партизанский отряд (22)
Мигрантам могут запретить жениться (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вопросы Делягину. СВО: ракеты хуситов, мораль Запада, к чему стремиться
Дарья Митина Дарья Митина: Штоа????...
Дарья Митина Дарья Митина: Лучший день в году
Михаил Делягин Михаил Делягин: Разрешить строить без рабочей документации! скоро разрешат строить зажмурившись?
Дарья Митина Дарья Митина: С днем рождения, команданте!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss