МИД Румынии отказало в выдаче виз и разрешении на въезд в страну всем членам российской делегации на запланированную сессию ПА ОБСЕ, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

- Штоа???... Мы до сих пор ездим на эти свинячьи блядки?? Надеюсь, голые и в перьях??? - Пишет эксперт-международник Дарья Митина.

От румын, конечно, особисто огидно, но главное не в этом.

Международная организация проводит открытое мероприятие, но часть членов организации туда не допускают. Чего тогда стоит решение этой организации?

Ну, допустим, от ПА ОБСЕ никто ничего судьбоносного не ждет, но вот как бы мирный самит в Швейцарии, но одну из конфликтующих сторон туда тоже не допускают... Это что, уже аналог Ялтинской конференции, на которой решалась судьба послевоенного устройства Европы?

Ну так там было совещание глав воюющей коалиции, туда Гитлер с Муссолини как-то изначально не планировались, и уровень разрыва отношений был иной.

Сегодня Путин выступает с некой мирной инициативой, доводя свою позицию через средситва массовой информации. Хорошо, что ему пока это разрешают, а то если только через "Российскую газету", то могут и не обратить внимания. Чать не "Правда" времен великих генсеков. Не испытываю я большой любви к Путину, но он же в данном случае не с частным вопросом обращается к мировому сообществу.

Никита Хрущев лично стучал ботинком по трибуне ООН, но никому в голову не приходило не дать ему визу... Путин разуваться в ООН, скорее всего, не станет. Но ему не дают возможности довести свою позицию urbi et orbi...

Зеленский, конечно, уже сказал свое твердое нет, но в данном случае его мнение малоинтересно.

Но почему Европа как черт от ладана отшатывается от любой возможности переговоров? Ведь абсолютно же все равно, какие предложения выдвинул сейчас Путин. Для того и существують переговоры, чтобы согласовывать позиции разных сторон, чаще всего взаимоисключающие в начале и пригодные к подписанию в конце.

Но Европа не готова даже обсуждать, даже торговаться! И эти люди учили нас рынку?

В истории есть пример, когда Кутузов, уступив под Бородино и сдав Москву, отказался от переговоров с Бонапартом: "Мы войну только начинаем!"

Ценой победы стали кровопролитнейшие сражения под Малоярославцем и Березиной, уничтожение Москвы, уничтожение Великой армии и еще полтора года поножовщины уже непосредственно в Европе.

Это в то время, с теми весьма скромными средствами уничтожения людей - убивали честно, тыкая друг в друга разными железками. И страшней картечи еще ничего не придумали.

В итоге Второй мировой войны крупнейшие города Европы от Сталинграда до Берлина стояли в руинах, счет погибших на десятки миллионов, причем военные и гражданские примерно поровну. И это тоже еще до изобретения оружия массового поражения, первое его применение в Хиросиме и Нагасаки слегка приоткрыло завесу возможного ужасного будущего.

И будущее настало...

А.Б.