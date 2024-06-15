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Московский листок

Дефицит кадров в торговле стал самым сильным за последние 20 лет

Опубликовано 15.06.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Дефицит кадров в торговле стал самым сильным за последние 20 лет

Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью ТАСС.

«Пожалуй, самый сильный за последние 20 лет», – сказал он, комментируя основные вызовы для российского ритейла.

По его словам, число вакансий в продуктовых сетях выросло почти на 60% с 2022 г. В сегменте магазинов непродовольственных товаров, одежды и обуви нехватка кадров увеличилась более чем на 50%, а на рынке бытовой техники и электроники – более чем на 40%.

В то же время количество резюме выросло меньше чем на 5%.

Караваев отметил, что ритейлеры принимают меры, чтобы компенсировать дефицит персонала. В частности, они внедряют технологии автоматизации труда, но это помогает лишь частично, уточнил он.

По оценке Караваева, высокий спрос на кадры в торговле сохранится в среднесрочной перспективе.

 А.Б.



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