Наше будущее - роды в стоге сена

Если кто еще не в курсе, что такое «национальный культурный код», то спикеры Петербургского экономического форума разъяснили: «Еще наши прабабушки имели по семь детей… родила, в поле положила, покормила, и тут же дальше продолжила работать. На какой-то момент мы это потеряли, но сейчас мы это быстро возвращаем. Почему? Потому что просто невозможно под каким-то западным влиянием от своего культурного кода избавиться».

Судя по картинке на видео, сообщившая это дама годится мне в дочери, так что моя бабушка - ей в прабабушки. А моя бабушка, еще до войны, рожала в нормальном советском роддоме, без всякого культурного кода, зато с декретным отпуском. И было это очень далеко от Москвы, в Соль-Илецком районе Оренбургской области.

Сейчас, конечно, культурный код возвращается - в итоге реформы здравоохранения закрыты практически все фельдшерко-акушерские пункты и множество роддомов. Даже в Москве. Повод - мало рожают.

И появилась огромная десятимиллионная армия трудящихся, которым вообще никакой декретный отпуск не положен.

То есть не в поле, а где-нибудь под самокатом между ПВЗ Вайлдберриз и адресом доставки вполне можно и родить кого-нибудь с культурным кодом...

А.Б.