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Московский листок

Украина начнет вступать в ЕС

Опубликовано 15.06.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украина начнет вступать в ЕС

Председательство Бельгии в Совете ЕС 14 июня сообщило, что постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начало переговоров о приеме в сообщество Молдавии и Украины с 25 июня. На эту дату назначен созыв первых межправительственных конференций.

В июне 2022 года лидеры стран Евросоюза по рекомендации Еврокомиссии (ЕК) предоставили статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии. В ноябре 2023 года ЕК рекомендовала начать переговоры с этими странами о вступлении в Евросоюз.

Евросоюз выполнил выдвинутые Венгрией условия для начала переговоров с Украиной о вступлении в сообщество.

Венгрия неоднократно указывала, что соблюдение Украиной прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье должно стать одним из критериев, которые будут учитываться при начале переговоров о приеме этой страны в Евросоюз. Будапешт предупреждал, что права этнических венгров должны быть восстановлены в том объеме, который существовал до 2015 года, иначе он не поддержит стремление Киева к интеграции в ЕС. В январе стороны создали рабочую группу для решения этих вопросов, но поставленные перед ней задачи пока не выполнены.

Теперь Венгрия сняла возражения против начала переговоров с Украиной, но это не означает ее автоматического согласия на вступление этой страны в Евросоюз.

Думаю, после вступления Украины и Молдавии в ЕС смысл состоять в этой организации будет в изрядной степени потерян. Кроме безвизового режима, конечно.

А.Б.



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