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Московский листок

Президент обещает мировую войну через 3-4 месяца

Опубликовано 17.06.2024 в разделе комментариев 7

украина европа война киев
Президент обещает мировую войну через 3-4 месяца

Мир может скатиться к конфликту мирового масштаба, которого не было со времен Второй мировой войны, через один-два месяца, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу RTS.

"Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту. Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны", - заявил Вучич.

Мы находимся в 3-4-х месяцах от 3-й мировой войны, заявил Вучич.

"Мы движемся к большой катастрофе, кажется, что поезд уже отъехал от станции и больше не может остановиться. Никто на Западе больше не говорит о мире, только о новой войне. Запад думает, что сможет победить и вывести Россию из борьбы. Я думаю, что Запад ошибается.

Обе стороны сейчас считают, что это экзистенциальный вопрос для них, поэтому я не думаю, что они найдут другое решение, кроме войны, и все поставлено на карту.

Можно считать, что это просто политическая игра "на понижение", но Вучич президент с 2017 года, ему уже неловко играть в игры. И Вучич дал длинное интервью швейцарскому еженедельнику Weltwoche, в котором рассказал, что Сербия контролирует запасы нефти, муки и сахара, потому что через три-четыре месяца начнется мировая война.

Это уже вопрос чрезвычайных расходов бюджета, ошибка будет стоит Вучичу карьеры.

А если он не ошибается, то нам всем это будет стоить жизни. Сербия не является целью в мировом конфликте, они может и отсидятся со своими мукой и соляркой, а вот мы - сплошная мишень. Нам отсидеться не получится...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 7
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Ну что хууета воровская победим?
Неолап написал 17.06.2024 11:02
Заебалии своими сказками про победу и сравнению с солдатами воевавшими с фашистскими оккупантами за свою социалистическую родину. А хууета зетовская сама не понимает за что воюет. Ты суука тупоебая вначале дай побелу а потом на каждом заборе свою з рисуй..Деньги за убийстао кончатся быстро , а дальше как жить будете хууета на понтах. Во власть воровскую вас мудил никто не пустит. У воров все схвачены и все захвачено.
С деревянными табуретки в танках и ржавыми автоматами и мультяшными супер оружием конечно победим.... А то!!!
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раб Божий Сорин И.Л.- не верю, клоунам не верю или
а не пойти ли вам , написал 17.06.2024 10:53
ведь у людей в России есть какая-то иллюзия, что можно вернуться в точку ноль, в январь 2022 года и опять зажить красиво и забыть о том, что была война. Это не получится. При любом варианте российская экономика будет нести огромное обременение военного, военно-строительного, военно-полицейского характера. Если она сумеет дожать Украину и добиться мира на тех границах, которые заняла, то ей придется эти территории восстанавливать, вкладывать туда огромные деньги, охранять эти территории, держать там огромные военные гарнизоны, восстанавливать потерянную военную технику устиновских времен.
Если же она потерпит какое-то поражение, ей придется платить компенсацию Украине, и это тоже будет вычет из будущего благосостояния. Поэтому у России все три варианта будущего чреваты огромными военными расходами, просто разного типа, но все они означают, что российский народ как минимум на поколения обречен на глубокую бедность, а возможно, на нищету. Поэтому я говорю: люди, смотрите, вас ждет падение уровня благосостояния до уровня Ирана!
СССР тоже был абсолютно закрытой системой. Когда Горбачев пытался развивать гражданскую экономику, мы с ужасом выяснили, что гражданской экономики нет, есть военная, временно производящая гражданские товары, но готовая к перестройке. Была такая вещь мобилизационные мощности. Это значит, что на любом гражданском предприятии был какой-то парк оборудования, законсервированный на случай войны, а в случае войны он мог быть задействован и работать на армию.
В 90-е годы была страшная проблема: за эти мобилизационные мощности государство не платило, они легли на сами предприятия, тянули их к банкротству. Предприятия кричали: снимите мобилизационные мощности, дайте их распродать, избавиться, не тратиться на них! А Министерство экономики говорило гайдаровское: не смейте трогать мобилизационные мощности это святое. Вообще, вся экономика СССР была, по сути, военная, но какие-то части работали временно, чтобы население не померло и работало на военную экономику.
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Настоящее без украс не того расшитого золотом ателье
Неолап написал 17.06.2024 10:52
Рассказ десантника от которого Зита и Гита за плачут от засилья армейских воров и их подчиненнвх вассалов.
https://m.youtube.com/watch?v=WpNh7mb5MSw
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Re: Ателье не то, а так все хорошо
Неолап написал 17.06.2024 10:48
Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам заявил депутат.
В связи с плохими поставками он также раскритиковал генералов, назвав их другой армией которая разодета и расшита.Поэтому простому солдату <...> не попасть в это ателье, где они обшиваются. А так бы, когда раздели бы их, мы бы посмотрели, в чем они ходят. Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию добавил Шаманов.
Ответить
Ателье не то, а так все хорошо
Неолап написал 17.06.2024 10:45
А генерал шаманов охарактеризовал армию как новодел партизанского отряда. ... РБК..
&#171;Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам&#187;, &#8212; заявил депутат.
В связи с плохими поставками он также раскритиковал генералов, назвав их &#171;другой армией&#187;, которая &#171;разодета и расшита&#187;. &#171;Поэтому простому солдату <...> не попасть в это ателье, где они обшиваются. А так бы, когда раздели бы их, мы бы посмотрели, в чем они ходят. Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию&#187;, &#8212; добавил Шаманов.
Ответить
Доставка медикаментов из Германии
Алефтина написал 17.06.2024 10:42
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Говорят, что пару лет назад один депутат написал письмо
то ли Путину, то ли Собянину, написал 17.06.2024 10:13
что в Москве за пределами Садового кольца нет бомбоубежищ, а станции метро - неглубокого залегания.
Ответа он не получил.
.
В Хиросиме зона сплошных разрушений имела радиус 1,5 км, термоядерная бомба в несколько десятков раз мощней атомной.
По расчетам, при взрыве мощностью 20 Мт зона полного разрушения будет иметь радиус около 10 км, при взрыве мощностью 100 Мт - около 35 км.
.
Я не хочу сдохнуть за компанию не только с Путиным, но даже с его гэбней и ментами.
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