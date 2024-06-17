Президент обещает мировую войну через 3-4 месяца

Мир может скатиться к конфликту мирового масштаба, которого не было со времен Второй мировой войны, через один-два месяца, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу RTS.

"Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту. Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны", - заявил Вучич.

Мы находимся в 3-4-х месяцах от 3-й мировой войны, заявил Вучич.

"Мы движемся к большой катастрофе, кажется, что поезд уже отъехал от станции и больше не может остановиться. Никто на Западе больше не говорит о мире, только о новой войне. Запад думает, что сможет победить и вывести Россию из борьбы. Я думаю, что Запад ошибается.

Обе стороны сейчас считают, что это экзистенциальный вопрос для них, поэтому я не думаю, что они найдут другое решение, кроме войны, и все поставлено на карту.

Можно считать, что это просто политическая игра "на понижение", но Вучич президент с 2017 года, ему уже неловко играть в игры. И Вучич дал длинное интервью швейцарскому еженедельнику Weltwoche, в котором рассказал, что Сербия контролирует запасы нефти, муки и сахара, потому что через три-четыре месяца начнется мировая война.

Это уже вопрос чрезвычайных расходов бюджета, ошибка будет стоит Вучичу карьеры.

А если он не ошибается, то нам всем это будет стоить жизни. Сербия не является целью в мировом конфликте, они может и отсидятся со своими мукой и соляркой, а вот мы - сплошная мишень. Нам отсидеться не получится...

А.Б.