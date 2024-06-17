Президент обещает мировую войну через 3-4 месяца

Мир может скатиться к конфликту мирового масштаба, которого не было со времен Второй мировой войны, через один-два месяца, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу RTS.
"Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту. Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны", - заявил Вучич.
Мы находимся в 3-4-х месяцах от 3-й мировой войны, заявил Вучич.
"Мы движемся к большой катастрофе, кажется, что поезд уже отъехал от станции и больше не может остановиться. Никто на Западе больше не говорит о мире, только о новой войне. Запад думает, что сможет победить и вывести Россию из борьбы. Я думаю, что Запад ошибается.
Обе стороны сейчас считают, что это экзистенциальный вопрос для них, поэтому я не думаю, что они найдут другое решение, кроме войны, и все поставлено на карту.
Можно считать, что это просто политическая игра "на понижение", но Вучич президент с 2017 года, ему уже неловко играть в игры. И Вучич дал длинное интервью швейцарскому еженедельнику Weltwoche, в котором рассказал, что Сербия контролирует запасы нефти, муки и сахара, потому что через три-четыре месяца начнется мировая война.
Это уже вопрос чрезвычайных расходов бюджета, ошибка будет стоит Вучичу карьеры.
А если он не ошибается, то нам всем это будет стоить жизни. Сербия не является целью в мировом конфликте, они может и отсидятся со своими мукой и соляркой, а вот мы - сплошная мишень. Нам отсидеться не получится...
А.Б.
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Неолап написал 17.06.2024 11:02
С деревянными табуретки в танках и ржавыми автоматами и мультяшными супер оружием конечно победим.... А то!!!
а не пойти ли вам , написал 17.06.2024 10:53
Если же она потерпит какое-то поражение, ей придется платить компенсацию Украине, и это тоже будет вычет из будущего благосостояния. Поэтому у России все три варианта будущего чреваты огромными военными расходами, просто разного типа, но все они означают, что российский народ как минимум на поколения обречен на глубокую бедность, а возможно, на нищету. Поэтому я говорю: люди, смотрите, вас ждет падение уровня благосостояния до уровня Ирана!
СССР тоже был абсолютно закрытой системой. Когда Горбачев пытался развивать гражданскую экономику, мы с ужасом выяснили, что гражданской экономики нет, есть военная, временно производящая гражданские товары, но готовая к перестройке. Была такая вещь мобилизационные мощности. Это значит, что на любом гражданском предприятии был какой-то парк оборудования, законсервированный на случай войны, а в случае войны он мог быть задействован и работать на армию.
В 90-е годы была страшная проблема: за эти мобилизационные мощности государство не платило, они легли на сами предприятия, тянули их к банкротству. Предприятия кричали: снимите мобилизационные мощности, дайте их распродать, избавиться, не тратиться на них! А Министерство экономики говорило гайдаровское: не смейте трогать мобилизационные мощности это святое. Вообще, вся экономика СССР была, по сути, военная, но какие-то части работали временно, чтобы население не померло и работало на военную экономику.
Неолап написал 17.06.2024 10:52
https://m.youtube.com/watch?v=WpNh7mb5MSw
Неолап написал 17.06.2024 10:48
В связи с плохими поставками он также раскритиковал генералов, назвав их другой армией которая разодета и расшита.Поэтому простому солдату <...> не попасть в это ателье, где они обшиваются. А так бы, когда раздели бы их, мы бы посмотрели, в чем они ходят. Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию добавил Шаманов.
Неолап написал 17.06.2024 10:45
«Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам», — заявил депутат.
В связи с плохими поставками он также раскритиковал генералов, назвав их «другой армией», которая «разодета и расшита». «Поэтому простому солдату <...> не попасть в это ателье, где они обшиваются. А так бы, когда раздели бы их, мы бы посмотрели, в чем они ходят. Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию», — добавил Шаманов.
Алефтина написал 17.06.2024 10:42
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то ли Путину, то ли Собянину, написал 17.06.2024 10:13
Ответа он не получил.
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В Хиросиме зона сплошных разрушений имела радиус 1,5 км, термоядерная бомба в несколько десятков раз мощней атомной.
По расчетам, при взрыве мощностью 20 Мт зона полного разрушения будет иметь радиус около 10 км, при взрыве мощностью 100 Мт - около 35 км.
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Я не хочу сдохнуть за компанию не только с Путиным, но даже с его гэбней и ментами.