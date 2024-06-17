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Московский листок

Страны НАТО начали обсуждать вопрос приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности

Опубликовано 17.06.2024 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
Страны НАТО начали обсуждать вопрос приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, блок должен продемонстрировать свой ядерный арсенал всему миру, чтобы послать «прямой сигнал своим противникам».

Интересно, "прямой сигнал" будет с ядерной боеголовкой или нет пока?

Также, отметил Столтенберг, США и их европейские союзники модернизируют свои силы ядерного сдерживания «перед лицом растущей угрозы со стороны России». Так, американцы модернизируют гравитационные бомбы, Европа — самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО.

Столтенберг указал на значительные инвестиции Китая в современное вооружение, в том числе в ядерный арсенал. По оценке альянса, к 2030 году у Китая будет до одной тысячи ядерных боеголовок. В этом случае, считает генсек, НАТО может столкнуться «с двумя потенциальными противниками, обладающими ядерной мощью, — Китаем и Россией».

Генсек НАТО также назвал целью альянса «мир без ядерного оружия».

Логично. После ядерного конфликта никакого ядерного оружия не останется.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Кто останется
Неолап написал 17.06.2024 12:17
Ни оружия и.. Никого.. Только мутанты надеются на чудо остаться как это трехлапый и двухосный Сорин и конечно с тремя ватными головками тыковками жители дома номер пять.
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