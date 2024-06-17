Закончился День медработника и выяснилось: «В РФ не хватает почти 100 тысяч медицинских работников», - заявила заместитель министра здравоохранения РФ.

Странно, несколько лет назад в итоге реформы здравоохранения в одной Москве было сокращено около 7 тысяч врачей. Куда-то они все делись. Не все переквалифицировались в управдомы, пошли топиться на пруд или спиваться на дачу. Большая часть просто уехали из страны, в другие места, где медработников больше, чем у нас, и почему-то все равно не хватает.

Там они выяснили, что зарплаты врачей и даже медсестер не просто позволяют жить, а жить очень хорошо. Что социальный статус медработника очень высок. Что врачей не сажают в тюрьму по поводу и без повода... И квалификация наших медицинских работников позволяет достаточно легко сдавать все необходимые экзамены, и единственная проблема - это язык, который приходится выучить на приличном уровне - куда ж денешься, работа такая, на уровне "моя твоя не понимай" не получится...

А в московской поликлиние - получится.

А.Б.