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Московский листок

В РФ не хватает почти 100 тысяч медицинских работников

Опубликовано 17.06.2024 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
В РФ не хватает почти 100 тысяч медицинских работников

Закончился День медработника и выяснилось: «В РФ не хватает почти 100 тысяч медицинских работников», - заявила заместитель министра здравоохранения РФ.

Странно, несколько лет назад в итоге реформы здравоохранения в одной Москве было сокращено около 7 тысяч врачей. Куда-то они все делись. Не все переквалифицировались в управдомы, пошли топиться на пруд или спиваться на дачу. Большая часть просто уехали из страны, в другие места, где медработников больше, чем у нас, и почему-то все равно не хватает.

Там они выяснили, что зарплаты врачей и даже медсестер не просто позволяют жить, а жить очень хорошо. Что социальный статус медработника очень высок. Что врачей не сажают в тюрьму по поводу и без повода... И квалификация наших медицинских работников позволяет достаточно легко сдавать все необходимые экзамены, и единственная проблема - это язык, который приходится выучить на приличном уровне - куда ж денешься, работа такая, на уровне "моя твоя не понимай" не получится...

А в московской поликлиние - получится.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Вот Голикова не выдержала тогда сокращения и надела костюмчик весом в 300000 рупий.
Неолап написал 17.06.2024 12:24
Подорожник трава. Нам бы приглядеться. Лечит от ран и головных болей. Опять же полынь от плохих мыслей. ТВ про здоровье лечит словами. Собирает деньги для лечения детей у нищих. Нам врачи были не нужны. Ну и главное они свою миссию бюджетников придя дружно толпой на выборы выполнили. Стали не нужны ворам. Ворам понимаешь ли от такого сокращения самим поживиться было есть чем. Набрали мигрантов. Дешево и моя твоя не понимает или лечись домой полынью.
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