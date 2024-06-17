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Московский листок

12 лет в розыске в Подмосковье

Опубликовано 17.06.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
12 лет в розыске в Подмосковье

Бывший глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении 2 млрд рублей, заявил, что знает о том, что находится в федеральном розыске, но не в курсе, за какие преступления.

"Знаю", - сказал он, отвечая задержавшим его оперативникам, знает ли, за что находится в федеральном розыске. При этом на вопрос, знает ли, за какие преступления его разыскивают, мужчина ответил: "Нет".

Также Донских рассказал, что с 2008 года проживает на территории Московской области.

Понятия не имею, крал Донских 2 миллиарда или нет, хотя, конечно, что он там делал в Минсельхозе, если не крал? Ну, по принципу "вор у вора веревку украл"... Пусть между собой разберутся, чья "веревочка".

Я про 12 лет в розыске, не в сибирской тайге, а в одном из самых элитных районов Подмосковья, где фигурант вел вполне открытый образ жизни - ездил на машине, жил в не землянке, а в нормальном доме, посещал торговые центры и другие публичные объекты...

А.Б.



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