Перестановки в Минобороны отлично показали, как вообще устроена власть в России

17 июня 2024 года президентом России был подписан Указ об освобождении от должности четырёх заместителей министра обороны РФ, а также назначении новых лиц.

Речь идёт о Николае Панкове, Руслане Цаликове, Павле Попове, а также Татьяне Шевцовой, что удивления не вызвало - в СМИ достаточно широко обсуждалось и имущественное положение "тыловых генералов", и прочее. Дискредитации армии это, видимо, не вызывало.

Кроме увольнения Павла Попова, в подчинении которого находились: Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, Главное управление развития информационных и телекоммуникационных технологий и Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны России.

Панков - один из разработчиков Концепции многоуровневой системы постоянно действующих Центров управления обороной России.

Тут, понятно, мы сталкиваемся с областью военной тайны. Лишь бы главной военной тайной не оказалось, что в этом направлении ничего особо не делалось. Где эти Центры управления обороной? Кто ими теперь будет управлять? Но, как я понимаю, ни один из вновь назначенных замминистра обороны к этому не приспособлен.

Президент Путин назначил новых заместителей министра обороны. Ими стали Леонид Горнин, Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков. Все поголовное - не военные люди, за исключением, может быть, Фрадкова-младшего, он из очень хорошей семьи, закончил суворовское училище, академию ФСБ и Дипакадемию.

Однако с 2012 по 2015 годы — заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, с 2015 года заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации, потом первый.

По большому счету, для чиновника такого ранга пост замминистра обороны даже и не повышение. Но зачем он в Министерстве обороны в период СВО, когда перед военным ведомством стоят совершенно не хозяйственные задачи?

Кстати, его отец, бывший премьер-министр Михаил Фрадков - всего лишь полковник запаса.

Остальные замы вообще паноптикум.

Леонид Горнин, первый замминистра! Как Рокоссовский. До назначения - первый заместитель министра финансов Российской Федерации. Надо сказать, пятидесятилетный выпускник Сибирской коммерческой академии потребительской кооперации сделал просто бистательную карьеру. Но причем тут войска?

Анна Цивилева, в девичестве Путина, врач-психиатр из Иваново, дочь двоюродного брата президента. Позднее окончила Российский университет дружбы народов по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и Государственный университет управления по специальности «менеджмент организации».

В 2016—2018 годах ― генеральный директор, председатель совета директоров швейцарской компании Kolmar Sales and Logistics. С марта 2018 года ― председатель совета директоров угольной компании «Колмар Груп», получила большую долю акций компании от своего супруга Сергея Цивилёва, назначенного на должность губернатора Кемеровской области (сейчас министр энергетики РФ). Цивилёвой принадлежит 70 % угледобывающей группы «Колмар».

С 2019 года ― член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

3 апреля 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Тем же документом председателем фонда была назначена Анна Цивилева.

А теперь вот назначена заместителем Министра обороны России, где отвечает за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих.

Олег Савельев, опытный пиарщик, еещ в 1996 году во время президентской избирательной кампании входил в качестве главного PR-технолога в предвыборный штаб. В 1998 году был руководителем кампании Александра Лебедя на выборах главы администрации Красноярского края.

В Минобороны пришел с должности аудитора Счетной палаты. Хороший, многопрофильный специалист, но причем тут армия, особенно воюющая?

Хотя как руководитель аппарата министерства, может, и окажется на своем месте. Но вот чего и он не сможет, так это объяснить этих назначений воюющим офицерам и генералам.

Почему, например, отлично воевавший генерал Попов в тюрьме, а племянница президента - замминистра обороны?

Или как вышло, что у первого замминистра обороны Леонида Горнина есть 31-летний сын Эдуард. Он учился в Вестминстерском университете в Великобритании. Там же у него есть своя фирма LONDON CONSULT. Но может быть, молодой мужчина сейчас на фронте? Нет, работает в «Норникеле»...

Зато перестановки в Минобороны отлично показали, как вообще устроена власть в России.

А.Б.