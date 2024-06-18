Массовое отравление ботулизмом

Число пациентов с подозрением на диагноз «ботулизм» в России возросло до 149 человек. Все пострадавшие заказывали в службе доставки салаты с тунцом и лобио.

Больше всего пациентов с подозрением на ботулизм в Москве — 121. Еще по 14 случаев зафиксировали в Нижнем Новгороде и Казани. У большинства диагноз подтвержден лабораторно.

Более половины из пострадавших от доставленной еды, предварительно, находятся в тяжелом состоянии.

Ну что тут скажешь? С тех пор, как санэпиднадзор выродился в систему взимания взяток, число пищевых токсикоинфекций выросло до уровня средневековой деревни. Никто на самом деле ничего не контролирует, ни за чем не следит, производятся только ритуальные действия, чтобы не придирались. О смысле их никто и не догадывается.

Надо быть полным идиотом, чтобы в жару заказывать скоропортящиеся продукты. Это вообще надо бы запретить... Сколько часов эта баночка с салатом болталась в рюкзаке у курьера? Не был ли тунец заражен ботулизмом еще в банке? На этот вопрос уже никто не ответит, полагаю. Банки в помойке, тунец съеден.

То, что ботулизм смертелен, сегодня, полагаю, не все даже понимают. И что это такое? И откуда? Кстати, ботокс тоже делают из ботулинусного токсина, но он не опасен.

А сейчас понесется: вяленая рыбка под пиво, которую готовили хрен знает как; банки со всевозможными "завтраками туриста", которых вообще людям лучше бы не давать; домашняя консервация... В общем, будьте готовы, товарищи инфекционисты. И патологоанатомы тоже не расслабляйтесь.

А.Б.