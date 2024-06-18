Саммит не привел к миру, но показал раздел мира

Из списка стран, поддержавших коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, продолжают исчезать страны. После Ирака и Иордании 17 июня исчезла из списка Руанда.

Таким образом, итоги «мирного саммита» отказались поддержать 16 стран-участниц.

15–16 июня в Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит. Потом отказались от подписей еще три.

Итоговый документ не стали подписывать Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Таиланд и ОАЭ.

Джакарта не стала подписывать совместное коммюнике по Украине на саммите в Бюргенштоке из-за отсутствия российской делегации, заявил официальный представитель МИД Индонезии.

С учетом того, что ряд значимых стран, таких как Китай и Индия вообще не участвовали, всемирного осуждения России, которой также не было на саммите, не получилось. А получился очевидный раздел мира на тех, кто поддерживает существующий мировой порядок и тех, кто его категорически не поддерживает. Конфликт России и Украины вообще ушел на второй план. Про него просто забыли.

Напомнил Путин, выступив со своими мирными инициативами - признать Крым, вывести украинские войска со всех "новых территорий" и снять санкции. По существу это как в Корее - обе воюющие стороны остановились, где стояли и так и стоят до сих пор, периодически пиная друг друга. Так себе план, но боюсь другого исхода не будет. Кроме "войны до победного конца", которая через три-четыре месяца и правда, как говорит сербский президент, выльется в мировую войну.

По большому счету, этот план не повлияет даже на колоссальную аферу с перевооружением европейских членов НАТО. Просто устаревшее оружие не обязательно должно быть уничтожено в боях, оно может спокойно стоять на Украине как бы готовое к новому "наступу" хоть сто лет.

Понимаю, это мало кого волнующий аргумент, но так очень многие люди останутся живы.

А.Б.