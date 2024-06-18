Сыгравший бандита актер сам оказался бандитом

Актер Сергей Базанов, сыгравший члена группировки «Универсам» Демида в сериале «Слово пацана», признался в разбое, но отверг обвинение в убийстве в составе организованной группы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Базанову вменяют убийство предпринимателя в 2011 году в составе группы лиц из корыстных побуждений (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Ему грозит пожизненное лишение свободы. Кроме Базанова по делу проходят по меньшей мере три человека, уточнил собеседник агентства.

Ну что ж, когда в кино преступников играют реальные преступники, получается натурально. "Слово пацана" - убедительное кино.

Однако некие, безусловно, устаревшие догмы твердят, что искусство должно куда-то звать, чему-то служить, как-то воспитывать... Устарело. Безусловно.

Серийных убийц лучше всего сыграют настоящие серийные убийцы. Людоедов - людоеды. Ну а жертв людоедов - мы с вами...

А.Б.