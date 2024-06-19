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Московский листок

Обсудить запрет на работу мигрантов в такси

Опубликовано 19.06.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Обсудить запрет на работу мигрантов в такси

Член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова выступила с предложением обсудить запрет на работу мигрантов в такси на федеральном уровне. Она отметила, что на региональном уровне эта мера показала свою эффективность.

«Запрет на работу мигрантов в такси и сфере общественного транспорта ввели уже 16 регионов», – передает «Российская газета» ее слова.

К примеру, преступность в Челябинской области с начала года снизилась на 40%. Это произошло как раз в тот момент, как в регионе начал действовать запрет на работу в такси иностранных водителей, подчеркнула Удальцова.

Я давно и очень хорошо отношусь к депутату Удальцовой, но тут вопрос не в политических и личных симпаниях. Тут вопрос: кому выгодно?

Что, в самом деле 40 процентов преступлений в Челябинской области связаны с таксистами-мигрантами? Или все же "так совпало"?

А как же равенство возможностей на рынке труда?

Да вот и статья Конституции номер 62: "Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации".

Это к вопросу о законности региональных ограничений на работу мигрантов. Статье конституции это явно противоречит.

Но предложение депутата Удальцовой заключается в том, чтобы ввести запрет на работу мигрантов в такси именно в федеральный закон. То есть, допустим, московские власти, где уже сейчас дефицит водителей такси привел к резкому повышению стоимости поездки, будут вынуждены тоже ограничить прием мигрантов в такси?

И речь пойдет не только о мигрантах из Средней Азии, которые могут плохо знать русский язык, но и об армянах, грузинах, украинцах, молдаванах, белорусах, евреях, в конце концов. Хотя они могут вполне свободно говорить по-русски и выглядят неотличимо от коренных обитателей Бирюлева и Капотни.

Я понимаю, сейчас, после "Крокуса", все ополчились на таджиков. Но ведь это единственная страна бывшего СССР, где граждане выиграли кровавую гражданскую войну за право и возможность быть именно с Россией! Заметим, выиграли под красными флагами с серпом и молотом. И на этой войне погибло немало российских солдат, за то, чтобы в Таджикистане рассчитывались вот такими рублями, очень похожими на советские. А не вот такими афганями.

А мы их оталкиваем.

А.Б.



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