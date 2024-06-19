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Московский листок

Мигранты-миллионеры

Опубликовано 19.06.2024 в разделе комментариев 0

мигранты выезд
Мигранты-миллионеры

В 2024 году в другие страны, покинув постоянное место жительства, переберутся 128 тыс. долларовых миллионеров, говорится в исследовании компании Henley & Partners. Число таких мигрантов, согласно прогнозу, превзойдет результат прошлого года (120 тыс.) и достигнет абсолютного максимума за всю историю.

В топ-5 стран исхода миллионеров в 2024 году войдет и Россия, за год за ее покинут 1000 миллионеров. Год назад компания оценивала их отток в 3 тыс. человек, а в 2022 году — в 15 тыс., поставив Россию на первое место в рейтинге.

Это было вызвано все более жесткими требованиями лояльности со стороны властей России. При этом в исследовании 2024 года не указывается, что именно стало причиной сокращения оттока — изменение настроений в среде миллионеров или то, что большая часть тех, кто мог и хотел уехать, уже уехали.

В России одно из самых значительных поголовий миллиардеров, зато миллионеров на душу населения примерно в 10 раз меньше, чем в развитых странах. Это говорит о крайне неравномерном распределении национального богатства.

Абсолютным лидером по числу готовящихся покинуть родину миллионеров эксперты, как и год назад, назвали Китай, эту страну могут покинуть 15,2 тыс. долларовых миллионеров. А вот на второе место вышла Великобритания, число сидящих на чемоданах британских миллионеров оценили в 9,5 тыс.

Кроме того, в число лидеров по прогнозируемому оттоку миллионеров вошли Индия (4300) и Южная Корея (1200), занявшие третье и четвертое места соответственно.

Самой привлекательной для богачей-мигрантов страной эксперты назвали Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, в топ-10 вошли:

США — согласно прогнозу, сюда переедут 3800 миллионеров;

Сингапур — 3500;

Канада — 3200;

Австралия — 2500;

Италия — 2200;

Швейцария — 1500;

Греция — 1200;

Португалия — 800;

Япония — 400.

В этом, собственно, логика современного глобального мира - накосить денег в любом месте любой ценой, а проживать их там, где удобней. И плевать на "культурные коды", скрепы и разную муру для бедных - богатому везде дом, где хорошо его деньгам...

 А.Б.



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